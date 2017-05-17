Operasyonların gölgesinde sağlıkçıların piknik keyfi 

Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Bestler-Dereler, Cudi ve Kato dağlarında kterör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken, kentte zor şartlar altında görev yapan sağlıkçılar Şırnak Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikte Balveren beldesinde piknik yaparak stres attı.

Yıllardır çatışma ve operasyonlarla adını duyurun Bestler-Dereler ve Cudi Dağı'nda asker, polis ve güvenlik korucuların PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, operasyonların yapıldığı bölge yakınındaki yerler ise piknikçilerin uğrak yeri haline geldi. Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimliği'nce düzenlenen etkinlike, kentte zor şartlar altında görev yapan sağlıkçılar piknikte bir araya geldi. Doktor, hemşire, hastane çalışanları ve ailelerine yönelik Bestler-Dereler ile Cudi Dağı'nın kesiştiği Balveren Beldesi'nde piknikte doğayla iç içe bir ortamda keyifli bir gün geçirildi. Operasyonların sürdürüldüğü bölgede Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halaylar çeken sağlıkçılar, doğa yürüyüşü yaparak stres attı.

İlk kez böylesi bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Esra Şahin, "Güzel bir bahar günü. Bütün meslek hayatı boyunca özverili bir şekilde, gözünü kırpmadan çalışan hemşirelerimizin bu sayede hem haftalarını kutlamış olduk. Hem de onların motivasyonunu artırmak için, onların streslerini azaltmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Güzel geçtiğini umuyoruz" dedi.

Şırnak Devlet Hastanesi Müdürü Sami Zeyrek ise, bölgeye huzur gelmesini dileyerek, "İnşallah bölgemize huzur gelir. Çalışanlarımızın motivasyonu daha iyi olur diye vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla bu gün piknik etkinliği düzenledik. Çalışanlarımıza biraz moral ve motivasyon olsun diye piknik yaptık" diye konuştu.

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