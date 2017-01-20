Operasyondaki askerler karne ve hediye dağıttı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS’te yürütülen operasyonlarda görev alan askerler Merkeze bağlı Başmaklı Köyündeki çocukların karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler dağıttı.

Bir hafta önce başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonunda görev yapan askerler Başmaklı Köyü ilkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere hem karnelerini verdi. Hem de çeşitli hediyeler dağıttı. Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklama ise şöyle denildi:

"Bitlis Merkez ilçesi bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu kapsamında Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca Bitlis ili Merkez ilçesi Başmaklı köyünde bulunan Başmaklı İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere yarıyıl tatili karnelerinin alındığı esnada çeşitli karne hediyeleri dağıtıldı. Mont, ayakkabı, boyama kitabı, boyama kalemi, hikaye kitabı gibi hediyeleri asker ağabeylerinden alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı."

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