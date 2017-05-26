OPEC petrol üretim kısıntısını 9 ay uzattı

İSTANBUL() KASIM 2016’da ilk defa petrol arzını kısan OPEC, gerçekleştirdiği toplantıda arz kısıntı kararını 9 ay daha uzattığını açıkladı. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Lina Barokas, piyasanın bu beklentiyi daha önceden fiyatlaması, petrol fiyatlarında yükselişlerin devamını engellediğini ifade etti. Barokas, "Petrol stokları önümüzdeki süreçte fiyatlarda belirleyici olacak" dedi.

Toplantıda 9 ay uzatma kararı alınmasına rağmen, buna ek olarak 3 aylık ek uzatma planlanması piyasa tarafından pek olumlu karşılanmadığını dile getiren Barokas, "Bu haber sonrası petrol fiyatlarında geri çekilmelerin yaşandığını görüyoruz. Piyasaların arz kesinti kararını daha öncesinde fiyatlanması, petrolün geri çekilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade edebiliriz" dedi.

"STOKLARIN GÖRÜNTÜSÜ ÖNEMLİ OLACAK"

Uzatma kararı aslında sadece petrol fiyatını yükseltme amacıyla alınmış bir karar olmadığını söyleyen Barokas, "Bu karar, OPEC’in petrol stoklarını azaltmakta güçlük çektiğinin bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Bir yandan da ABD Başkanı Donald Trump, petrol stoklarının yarısını gelecek 10 yılda varil başına yaklaşık 48 Dolar’dan satışa çıkarmayı planladığını açıkladı. Bu haber de petrol üreten diğer ülkeler için sınırlı da olsa olumsuz etkileyebilir. Fiyatların görüntüsüne baktığımızda ise, arz fazlasının azalmaya devam etmesi halinde yükselişlerin sürdüğünü görebiliriz. 45- 58 Dolar aralığı brent petrol fiyatlarında ön plana çıkabilir" diye konuştu.

"PETROL TCMB’NİN TAKİBİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Petrol üretimini kısma kararının uzatılması sonrası gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) çevrildiğini ifade eden Barokas, "Petrol fiyatlarında yaşanacak hareketler Türkiye’nin de içinde yer aldığı enerji ithal eden ülkeleri yakından ilgilendiriyor. Üretim kısıntısı sonrası petrol fiyatlarının yükseliş eğilimini koruması durumunda TCMB’nin petrol fiyatı enflasyon tahminini yeniden ele alması gerekebilir" dedi.

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