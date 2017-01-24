Onur Özbizerdik'in eski sevgilisi ifade değiştirdi (1)

Özden ATİK/İSTANBUL,() Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik tarafından darp edildiği iddia edilen eski sevgilisi Melis Çakır mahkemede ifade değiştirdi. Çakır, "Olay sırasında yere düşmedim, burnumu Onur kırdı" diyerek daha önce tehdit edildiği için doğruyu söyleyemediğini belirtti.
Özden ATİK/İSTANBUL,() Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik tarafından darp edildiği iddia edilen eski sevgilisi Melis Çakır mahkemede ifade değiştirdi. Çakır, "Olay sırasında yere düşmedim, burnumu Onur kırdı" diyerek daha önce tehdit edildiği için doğruyu söyleyemediğini belirtti.