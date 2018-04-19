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Onur Air uçağı, rahatsızlanan yolcu için zorunlu iniş yaptı

GAZİANTEP'ten İstanbul'a gitmek için havalanan Onur Air'e ait tarifeli uçak, Gürcistanlı bir yolcunun rahatsızlanması üzerine, Gaziantep Havalimanı'na geri döndü. Gaziantep Havalimanı'ndan saat 16.45'te havalanan Onur Air'e ait 'OHY...

Onur Air uçağı, rahatsızlanan yolcu için zorunlu iniş yaptı
GAZİANTEP'ten İstanbul'a gitmek için havalanan Onur Air'e ait tarifeli uçak, Gürcistanlı bir yolcunun rahatsızlanması üzerine, Gaziantep Havalimanı'na geri döndü.
Gaziantep Havalimanı'ndan saat 16.45'te havalanan Onur Air'e ait 'OHY 045' sefer sayılı İstanbul uçağındaki Gürcistanlı ismi öğrenilemeyen bir yolcu, kalkıştan 10 dakika sonra rahatsızlandı. Kahramanmaraş üzerindeyken rahatsızlanan yolcuya, kabin ekibi müdahale edip, durumu kaptan pilota bildirdi. Pilotun da durumu kuleye bildirmesi üzerine uçak, yeniden Gaziantep'e yönlendirildi. Gaziantep Havalimanı'na zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcuya, sağlık görevlilerince müdahale edildi. Hastaneye gitmeyi reddettiği belirtilen yolcu, Gaziantep'te kalırken, uçak ise yakıt ikmalinin ardından yeniden İstanbul'a gitmek üzere havalandı.

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