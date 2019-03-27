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Onur Air Kuveyt seferlerine başlıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () FİLOSUNA kattığı uçaklarla uçuş ağını genişletmeye devam eden Onur Air, Orta Doğu’nun önemli noktalarından biri olan Kuveyt seferlerine Haziran ayı itibariyle başlıyor. 4 Haziran 2019'da  başlayacak...

Onur Air Kuveyt seferlerine başlıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () FİLOSUNA kattığı uçaklarla uçuş ağını genişletmeye devam eden Onur Air, Orta Doğu’nun önemli noktalarından biri olan Kuveyt seferlerine Haziran ayı itibariyle başlıyor.

4 Haziran 2019'da  başlayacak uçuşlar, haftanın 6 günü İstanbul’dan Kuveyt’e saat 00:30’da, Kuveyt’ten İstanbul’a saat 05:00’da gerçekleşecek. Onur Air’in Airbus A330 uçaklarıyla düzenlenecek uçuşlar 3 saat 30 dakika sürecek. Kuveyt uçuşlarının biletleri, tüm vergiler dahil 96 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kuveyt seferleriyle ilgili olarak bir açıklama yapan Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun,  "Kuveyt Orta Doğu’nun en büyük ekonomilerinden birine sahip ve önemli bir ticaret merkezi. Turizm potansiyeli ile de öne çıkan Kuveyt’i uçuş ağımıza kattığımız için mutluyuz" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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