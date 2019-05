Onun çok özel 20 öğrencisi var

Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, () - BURSA'da, kick boks sporunda Avrupa şampiyonluğunun da aralarında bulunduğu birçok derece ve madalyası buluan Metin Sezer, down sendromlu öğrencilere eğitim veriyor. Öğrencilerin kick boks sayesinde özgüven eksikliğinden kurtulduğunu belirten Sezer, "Amacımız farkındalık yaratmak. Tüm Türkiye'ye bunu yaymak istiyoruz" dedi.

Lise yıllarından itibaren dövüş sanatlarına merak salan Metin Sezer, kick boks eğitimi alarak spor hayatına başladı. Spor hayatında başarı basamaklarını hızla tırmanan Sezer, kick- boks sporunda milli takıma kadar yükselerek, 7 kez Türkiye şampiyonluğu ile bir kez Avrupa 2'nciliği elde etti. Sezer, milli takımla birlikte sayısız yurtiçi ve yurtdışı başarıya imza atarak birçok madalya kazandı. Hem sporcu hem de antrenör olarak kariyerini sürdüren Sezer, farkındalık yaratmak amacıyla Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda down sendromlu öğrencilere kick boks dersi vermeye başladı. Kick Boks Avrupa Şampiyonu olan eşi Hatice Sezer (49) ve milli sporcu oğlu Mücahit Sezer (19) ile birlikte haftada bir gün down sendromlu öğrencilere 1 saat kick-boks eğitimi veren Metin Sezer, verilen hizmetten öğrencilerin memnun olduğunu söyledi.

GÖNÜLLÜ EĞİTİM

2018-2019 eğitim yılı boyunca Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine gönüllü olarak kick boks eğitimi verdiğini söyleyen Metin Sezer, "Kick boksu büyük bir aşkla yapıyorlar. Hafta sonunu iple çekiyorlar. Haftada bir gün, cuma günü ders veriyoruz. Derslerimiz verimli ve güzel geçiyor. Mutlu oluyorlar. Onların güldüğünü görünce bizler de mutlu oluyoruz. Bu süreçte bana eşim ve oğlum da yardımcı oluyorlar. Ailecek bu işe gönül verdik. Amacımız farkındalık yaratmak. Tüm Türkiye'ye bunu yaymak istiyoruz" dedi.

'DERSLERE SEVEREK KATILIYORLAR'

Demo derslerinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşması sebebiyle sene boyunca öğrencilere eğitim vermek istediğini belirten Sezer, "Kick boksun özellikle çocukların özgüvenlerinin gelişmesinde büyük katkısı var. Sosyalleşmeleri açısından, arkadaş ortamına katılmaları açısından kick boksun çok büyük faydaları var. Biz bunları öğretmenlerinden öğreniyoruz. Büyük gelişim sağladılar. Derse katılamayan öğrenciler bir sonraki hafta geldiklerinde çok üzüldüklerini söylüyorlar. Cuma günü antrenmanın olduğunu bildikleri için Perşembe gecesinden eldivenlerini, bandajlarını hazırlıyorlar. Büyük bir heyecanla yolumuzu gözlüyorlar" ifadelerini kullandı.



