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Online alışverişte 'güvenlik' uyarısı

TÜRKİYE'deki kullanıcılara ait 463 bin 378 banka ve kredi kartı bilgisinin çalındığına yönelik iddiaların ardından online alışverişin güvenilirliği, tekrar gündeme geldi. Dolandırıcıların akla gelmeyecek yöntemlerle kişisel verileri...

GENEL 16.12.2019, 10:12
TÜRKİYE'deki kullanıcılara ait 463 bin 378 banka ve kredi kartı bilgisinin çalındığına yönelik iddiaların ardından online alışverişin güvenilirliği, tekrar gündeme geldi. Dolandırıcıların akla gelmeyecek yöntemlerle kişisel verileri ele geçirdiğini söyleyen Prof. Dr. Süleyman Kondakçı, "İddia edilen rakamlar çok yüksek. Bu tarz dolandırıcı firmalar, zamana yayarak, fark ettirmeden 50 kuruş- 1 lira gibi rakamlar çekip daha sonra büyük meblağ için bilgileri kullanabiliyor. Kart ekstrelerinin sürekli kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye'de online alışverişin güvenilirliği konusu, yurt dışı kaynaklı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Siber güvenlik kuruluşu Group IB'nin araştırmacıları, çalınan Türk kullanıcılara ait 463 bin 378 banka ve kredi kartı bilgisinin satışa sunulduğunu iddia etti. İddiaların ardından güvenli satıcılardan alışveriş yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu. İnternetteki dolandırıcıların akla gelmeyecek yöntemlerle kişisel verileri ele geçirdiklerini söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Kondakçı, "Örneğin internette sahte iş başvurusu ilanı veriliyor ve vatandaşlardan kişisel bilgilerini içeren videolar isteniyor veya görüntülü mülakat yapılıyor. Vatandaşların kendi ağızlarından çıkan bu bilgilerle bankalardan hesaplar açılıyor. Sahte promosyon siteleri, cep telefonlarına indirilen uygulamalarla bütün verileri ele geçirebiliyor. Araştırmadaki rakamlar çok yüksek. Mağdur olabileceğinden şüphelenenlerin, kredi kartlarını hemen iptal ettirmeleri gerekiyor. Özellikle kredi kartı ekstrelerinin dikkatlice incelenmesi lazım. Çünkü bu tarz dolandırıcı firmalar, zamana yayarak, fark ettirmeden 50 kuruş- 1 lira gibi rakamlar çekip daha sonra büyük meblağ için bilgileri kullanabiliyor" diye konuştu.

'TEHDİTLERİ BİLMEZSEK MAĞDUR OLURUZ'

İnternetten alışveriş yapmanın pratik olduğunu; ancak dikkat edilmesi gereken konular da bulunduğunu belirten Prof. Dr. Kondakçı, "Nereden, nasıl alışveriş yapacağımızı ve internetteki tehditleri iyi bilmemiz gerekiyor. Bu tehlikelerin farkında olmazsak ciddi şekilde mağdur edilebiliriz. Sahip olduğumuz kredi kartımızla başımıza neler gelebileceğini bilmemiz gerekiyor. Özellikle son dönemde popüler olan sosyal medya uygulamalarında sahte promosyon siteleri bulunuyor. Cep telefonlarına indirilen bu uygulamalarla kişisel veriler ve kredi kartı bilgileri elde ediliyor. Bunlar da kötü niyetli mecralara satılıyor. İnternetteki bazı ödeme sitelerine dikkat edilmesi gerekiyor aracı kurumların mutlaka güvenilir olması gerekiyor. Vatandaşlar bilmediği sitelerden alışveriş yapmamalı. Çok profesyonel görünen siteler var. Sitelerin sahte olduğunu anlamamız çok zor olabiliyor. Gönderilen her promosyon mesajına tıklamamak gerekiyor" dedi.

'İHBAR EDİLMELİ'

Dolandırıcılığın hukuki süreciyle ilgili bilgi veren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Arzu Aşçı ise "Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda özellikle başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan kişiler hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istenir ve dava açılır. Bunun yanı sıra başkasına ait banka veya kredi kartını her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kişilerin de bu kredi kartını kullanarak yarar sağlaması durumunda 3 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenir. Böyle bir suça maruz kalan kimsenin derhal bu suçu kolluk görevlilerine bildirmesini öneriyoruz" diye konuştu.

İnternet üzerinden alışveriş yapmadığını söyleyen Murat Özbayram (48), "İnternetten alışveriş yapmayı güvenli bulmuyorum. Kredi kartı numaralarımı paylaşmak istemiyorum. Dolandırıcılık olduğunu çok fazla duyuyoruz. Dışarıdaki mağazalardan alışveriş yapmak daha güvenli ve avantajlı" dedi.

İnternetten alışveriş yaptığını dile getiren Merih Yörük (40) ise "Özellikle ev eşyası ve elektronik eşyaları internetten satın alıyorum. Kredi kartı bilgilerinin çalınma riski var; ancak buna önlem olarak güvendiğim ve bildiğim sitelerden alışveriş yapmayı tercih ediyorum" diye konuştu. 

İnternetten indirim dönemlerini takip etmenin daha kolay olduğunu belirten Sevtap Bozkurt da "Sürekli alışveriş yaptığım ve güvendiğim siteler var. Özellikle giysi ve elektronik eşyalar için indirim dönemlerini internet üzerinden takip edip, satın alabiliyorum ve bunun büyük kolaylık sağladığını düşünüyorum" dedi.

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