Onların içinde iyilik var

İZMİR'de 4 yıl önce 'İyilikten maraz değil sevgi doğar' anlayışıyla biraraya gelen 4 arkadaş, sadece İzmir'de değil, Batman ve Van gibi illerde de çocuk hastanelerine, huzur evlerine, çocuk yuvalarına, zihinsel engelli merkezlerine el uzattı. Grup kurucularından Ömür Aslan, "Her meslek grubundan üyelerimizle, daha çok insana el uzatmak, onlara dokunmak istiyoruz. Bunu da artık dernek çatısı altında yasal güvenceler altında yapacağız" dedi.

İzmir'de ihtiyacı olan kişilere özellikle de çocuklara bayramlarda yardım toplayarak çalışmalarına başlayan 4 arkadaşa, her yaptıkları çalışma sonrasında, yeni yardım gönüllüleri katıldı. İlk başlarda Behçet Uz Çocuk Hastanesi ile Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin onkoloji ve hemetoloji servislerinde tedavi gören çocuklar için faaliyet yürüttü. Buradaki çocuklar için özel günlerde eğlenceler düzenledi, onlara istedikleri hediyeleri getirip mutlu olmalarını sağladı. Katılım arttıkça yardımlar çeşitlendirildi. Yaptıkları çalışmalar da bilinirliliklerinin artmasıyla büyüdü. Çocuk hastanelerinin yanı sıra, zihinsel engelliler merkezlerini, huzur evlerini çocuk yuvalarını da ziyaret etmeye başladılar. Onlar içinde etkinlikler yaptılar. 'İçinde iyilik var' gönüllüleri, hastanelerde tedavi gören çocuklara yönelik etkinliklerden sonra Karşıyaka Çocuk Yuvası'ndaki çocuklar için sünnet şöleni, Narlıdere Çocuk Yuvası'nda yıl sonu kutlaması yaptı. İzmir, Balıkesir, Bergama ve Tunceli de 5 okula kütüphane kurdu. Öğrencilere hikaye kitapları ile kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Yine ihtiyacı olan çocuklara yaklaşık 300 bot ile mont yardımında bulunuldu. Ayrıca atkı ve bere dağıtıldı. Yardım malzemelerinin dağıtılmasının yanı sıra, bazı öğrencilerin yemek masraflarını karşıladı. Bir de üniversite öğrencilerine burs sağlandı. Gönüllüler, sadece İzmir'de değil farklı illerdeki yardıma muhtaç kişilere de ulaştı. Son olarak Batman ve Van'daki öğrencilere bu yardımlar bir kargo şirketinin sponsorluğunda gönderildi.

'SICAK ELİMİZİ DEĞDİRMEK İSTİYORUZ'

Topluluk sözcülerinden Ömür Aslan, kendisinin özel bir şirkette çay servisi yaptığını topluluklarında avukat, öğretmen, emekli öğretmen, mühendis gibi çok farklı mesleklerde gönüllünün bulunduğunu anlattı. Dernekleşme adına da çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Ömür Aslan, şunları söyledi:

"Ekibimiz, 'iyilikten maraz doğmaz, sevgi doğar' anlayışıyla kuruldu. Ekibimiz hasta çocuklara yönelik yardımlar yaptı. Zaman içinde, yardım konumuz kabuk değiştirdi. Şimdi hedefimiz çocuklar ve yaşlılarımızdan ihtiyacı olana yardım edebilmek. Bu yardımlara devam edebilmemiz için dernek oluşumu başlattık. Şu ana kadar yapılan yardımlar, sadece malzeme ile sınırlı kaldı. Nakit yardımları kabul etmedik, yasal sorumluluk olmaması için. Bunun için günümüzde unutulmaya yüz tutmuş imece usulüyle ihtiyaç fazlası olanlardan alıp ihtiyacı olanlara ulaştırdık. Ekibimiz çeşitli meslek gruplarından tutun da ev hanımlarına kadar yüreklerini sevgiye adamışlardan oluşuyor. Aramızdaki iş bölümü sayesinde olağanüstü bir uyum ve anlayışla yardımlarımızı yapıyoruz. Kimimiz evinden pasta börekle katkıda bulunuyor, kimimiz atkı bere örerek diğerlerine katılıyor, kimimiz yardımları topluyor, kimimiz evini depo haline getirdi, kimimiz de kargoyla ulaşımını sağlıyor ve bunu sadece sevenlerimiz ve ekip ruhuyla yapıyoruz. Bu iki faktör bizleri besleyip büyümemizde önemli rol oynuyor. Şimdiler de kocaman bir aile olduk. İçinde iyilik kadar sevgi, huzur, merhamet, eğlence ve yaşam sevinci aşılayan kocaman bir aile. Yaptığımız yardımlarda batıdan, doğuya, kuzeye, güneye yaş ve ırk gözetmeksizin elimizi uzatıyoruz. Bu sayede üşüyenler ısınıyor aç kalmıyor, oyuncağı olmayanlar oynayabiliyor, hastaların ihtiyaçları karşılanıyor, bebekler donatılıyor, ayakkabısı olmayanı giydiriyor, yatağa bağlı olan yüreğinde engel olmayanlara uçabilmeleri için tekerlekli sandalyelerini hediye ediyor, yaptığımız iyiliklerle dertlilere deva dağıtarak ağlayanı gülümsetiyoruz. Hele ki çocukları gülümsetebilmek bizlerin en değer verdiğimiz durum."

Dernek kurucularından Meral Gündüz de "Bizler kendi çevremizden, içimizden yardımları topladık. Makbuz veremediğimiz için maddi yardım almadık, bu nedenle de çok insana ulaşamıyoruz. Dernekleştiğimiz anda kayıt altında olacağız, daha çok insana ulaşma imkanını elde edeceğiz. Çocuklara başta olmak üzere her kesime destek vereceğiz, her yer yetişeceğiz. Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projelerde yer almak istiyoruz. Çok kişiye erişip güzelliğe dokunmak istiyoruz" dedi.



FOTOĞRAFLI