Onlar içerde, aileleri ise dışarıda ter döktü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'da, KPSS'ye girenler sabah erken saatlerde okullara gelerek sınavların yapıldığı salonlara sıkı aramadan geçirilip, girdi. Aileleri de okulların bahçelerinde dualar etti.

Sakarya'da sabahın erken saatlerinde sınav telaşı başladı. Adaylar, sınava geç kalmamak için aileleriyle birlikte erken saatlerde yollara döküldü. Sınav kent genelinde birçok okulda yapılırken, adaylar sınava dakikalar kala okul binalarına ulaşabilmek için yollarda koşuşturdu. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmadı. Görevli polisler, okul kapılarında hem güvenliği sağladı, hem de vatandaşlara sınav öncesi sınava kaç dakika kaldığını anons etti. Aileler ise okul bahçelerinde büyük bir merakla bekleyerek, dualar etti.



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