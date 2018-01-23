mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Zeytin Dalı Harekatı 4'üncü günde; Türk tankları, 'zırh delici' toplarla vuruyor
Türk tankları, 'zırh delici' toplarla...
Hizmetliye, 5 kız öğrenciye tacizden 50 yıl hapis cezası
5 kız öğrenciye tacizden 50...
Küresel ve bölgesel gelişmelerle dolar 3.80 liranın altında
Dolar 3.80 liranın altında
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD mevzilerini vuruyor
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD...

Önce şehit oğlunu, 1 gün sonra halasını toprağa verdi

BİTLİS'in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan oğlu Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ü dün Denizli'de toprağa veren koruma polisi baba Özer Öz, bugün ise bu acıya dayanamayarak kalp krizinden yaşamını yitiren halası...

Önce şehit oğlunu, 1 gün sonra halasını toprağa verdi
BİTLİS'in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan oğlu Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ü dün Denizli'de toprağa veren koruma polisi baba Özer Öz, bugün ise bu acıya dayanamayarak kalp krizinden yaşamını yitiren halası 85 yaşındaki Kamile Tekin'i son yolculuğuna uğurladı.
Çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz, dün memleketi Denizli'nin Çivril ilçesinde toprağa verildi. Aile yakınları şehit evine gidip, taziyeleri kabul etmeye başladı. Şehit Hilmi Öz'ün koruma polisi babası Özer Öz'ün halası Kamile Tekin, yeğeninin şehit acısına dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Şehit evinde bekleyen ambulanstaki acil sağlık ekipleri Tekin'e müdahale edip, Çivril Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tekin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tekin'in de ölümü şehit evinde ikinci bir acı yaşattı.
Dün oğlunu toprağa veren Özer baba Öz, bugün ise halası Kamile Tekin'i son yolculuğuna uğurladı. Tekin için Ömerli Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Şehit babası Özer Öz ile aile yakınları başta olmak üzere Çivril Belediye Başkanı AK Parti'li Gürcan Güven ve çok sayıda kişi törene katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından Kamile Tekin'in cenazesi Ömerli Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314