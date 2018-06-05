Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...
Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi
Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher...

On numara şans, Nazilli'ye güldü

ON Numara şans oyununun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin sahiplerinden birinin Aydın'ın Nazilli ilçesinden olduğu öğrenildi. On Numara Nazilli talihlisinin kuponunu, Aydoğdu Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerindeki Ali İhsan Akseki...

On numara şans, Nazilli'ye güldü
ON Numara şans oyununun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin sahiplerinden birinin Aydın'ın Nazilli ilçesinden olduğu öğrenildi.
On Numara Nazilli talihlisinin kuponunu, Aydoğdu Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerindeki Ali İhsan Akseki bayisinden yatırdığı belirtildi. Şanslı kişinin kim olduğu Nazilli'de merak konusu oldu. On Numara şans oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 77 bin 965 lira 65'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Aydın'ın Nazilli, Trabzon'un Ortahisar, İstanbul Pendik ve Çekmeköy ile ilçelerinden yatırdıkları açıklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325