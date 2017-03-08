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On binlerce kadın Taksim'de yürüdü (1)

 Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde onbinlerce kadın Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Saat 19.00'da Fransız Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüşün ardından Tünel Meydanı'nda basın...

On binlerce kadın Taksim'de yürüdü (1)

 Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde onbinlerce kadın Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Saat 19.00'da Fransız Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüşün ardından Tünel Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması sonrası kadınlar halay çekti.

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