Omurga eğriliği olan Naz'ın hedefi, eskrimde olimpiyat şampiyonluğu

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 3.5 yaşında skolyoz (omurga eğriliği) tanısı konulan Naz Gökkaya (12), eskrimdeki başarısıyla dikkati çekiyor. Üç yıl önce omurga eğriliğinin 35 dereceye ulaşması üzerine ameliyat olması gündeme gelen Naz, yoğun egzersiz ve fizyoterapiyle 6 ayda omurga eğriliğini 20 dereceye indirdi. Naz'ın en büyük hayali ise olimpiyatlarda şampiyon olmak.

Antalya'da 6'ncı sınıf öğrencisi Naz Gökkaya, skolyoz hastalığına rağmen 5 yıldır eskrimde başarıdan başarıya koşuyor. Antrenörü Duygu Sarıtaş ile çalışan Naz, yaşadığı zorlu süreçte en büyük korkusunun skolyoz nedeniyle çok sevdiği eskrimden ayrı kalmak olduğunu söyledi. 3,5 yaşında hastalık tanısı konulduğundan bu yana ortopedistlerin takibinde olduğunu belirten Naz, o dönem çok küçük olması nedeniyle skolyozun ne olduğunu bilmediğini, ciddiyetini ise eskrime başladığında anladığını söyledi. Üç yıl önce omurga eğriliğinin 35 dereceye ulaşması üzerine ameliyatın gündeme geldiğini anlatan Naz, “O zaman çok ağladım. Eskrimi skolyoz nedeniyle bırakmak çok kötü olacaktı. O yüzden her şeyi yapmaya hazırdım" dedi.

Omurga eğriliğinin artması üzerine eskrime ara vermek zorunda kaldığını anlatan Naz, 6 aylık yoğun fizyoterapi egzersizleriyle omurga eğriliğinin 20 dereceye inmesiyle yeniden eskrime döndüğünü kaydetti. Şu anda omurga eğriliği 10 derecenin altına inen Naz, fizyoterapi ve fonksiyonel antrenmanlarına devam ediyor. Naz'ın en büyük hedefi ise olimpiyatlarda birincilik kazanan ilk Türk olmak.

'ESKRİMDE TAKILDIĞI KONUDA YARDIMCI OLDUK'

Naz'ın tedavisini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Anabilim Dalı'ndan Fizyoterapist Dr. Kadriye Tombak, “Naz bize geldiğinde 18 derecede skolyozu vardı. Bize gelmeden önce de bir tedavi süreci olmuştu. Bizde ise fonksiyonel antrenmanlar ve egzersizlerle şu anda eğriliği 10 derecenin altına düştü. Artık skolyoz tanısı bile denmeyecek bir durumu var" dedi. Naz'ın eskrimde skolyoza bağlı olarak denge ve koordinasyon, ağırlık aktarması ve vücudun orta hattını bulmasında problemler yaşadığını anlatan Dr. Tombak, “Kızımız, hocası Oktay Meryem ile fonksiyonel antrenmanlar yapıyor. Bunun yanında kişiye özel üç boyutlu skolyoz ve duruş egzersizi tedavisi olan; nefes, duruş ve vücudu orta hatta alma gibi belli prensipleri bulunan schroth egzersizine cevap verdi. Bu da bize beraberinde eskrim alanında başarı getirdi" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUM'

Antrenörü eski milli eskrimci Duygu Sarıtaş ise, Naz'ın iki ay önce Bulgaristan'da yapılan uluslararası turnuvada şampiyon olduğunu belirtirken, “Naz ile 5 yıl önce eskrime başladık. Skolyoz nedeniyle kısa bir ara vermek zorunda kaldık. O dönemde Naz fizik tedaviye devam etti. Biraz toparladıktan sonra tekrar eskrime döndü. Şu an çok iyi" dedi.

Naz'ın antrenörü olarak kendisine bir uluslararası şampiyonluk getirdiğini kaydeden Sarıtaş, “Naz henüz 12 yaşında. Yaşı tutmadığı için milli takımda değil çünkü milli takıma girme yaşı 15. Uluslararası turnuvalara, Türkiye'yi temsil etme yetkisiyle katılıyor. Ama 3 yıl sonra milli takıma alındığında ondan A kategoride uluslararası şampiyonluk bekliyorum" dedi.



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