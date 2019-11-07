banner314

banner325

Son Dakika

Ömür Akkor: Göbekliepe'de ateşte et pişirmişler

KAHRAMANMARAŞ'ta katıldığı programda konuşan ünlü Şef ve Mutfak Araştırmacısı Ömür Akkor, insanlık tarihinin sıfır nokrası olarak kabul edilen Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık Göbeklitepe'de, insanların inanç nedeniyle eti ateşte...

GENEL 07.11.2019, 20:51
KAHRAMANMARAŞ'ta katıldığı programda konuşan ünlü Şef ve Mutfak Araştırmacısı Ömür Akkor, insanlık tarihinin sıfır nokrası olarak kabul edilen Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık Göbeklitepe'de, insanların inanç nedeniyle eti ateşte pişirmeye karar verdiklerini söyleyip, "Göbeklitepe'de insanlar ateşe eti koyarken kafalarında amaç aslında çok daha iyisini, çok daha lezzetlisini yemek değil, yukarı çıkan dumanla tanrının aşağıya ineceğini düşünmesi ve beraber yemek yiyeceklerine inanması" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), sektör eşleşmeleri programı düzenledi. Metal mutfak eşya üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip olan kentte düzenlenen programla Karaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca ile Şef ve Mutfak Araştırmacısı Ömür Akkor, sektör temsilcileriyle buluştu. Programın açılış konuşmasını yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın Türk mutfak eşyaları sektörünün en önemli üretim merkezi olduğunu belirterek, "Ülkemizin metal mutfak eşyaları üretiminin büyük bir bölümünü tek başına sağlamaktadır" dedi.

AKKOR: BİR İNANÇ NEDENİYLE YEMEK PİŞİRMEYE KARAR VERİYORLAR

Yemek kitaplarının Nobel'i olarak bilinen yarışma Gourmand Cookbook Awards'da dünyanın en iyi mutfak tarihi kitabı ödülünü alan Ömür Akkor ise insanların yemek pişirmek ve yemek için kullandığı yöntemler ile malzemeler hakkında bilgiler verdi. İnsanlığın sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe'nin, insanların ilk bir arada zaman geçirdikleri, tapındıkları ve beraber yiyip içtikleri bir inanç merkezi olduğunu söyledi. Göbeklitepe'nin aynı zamanda insanlığın kaderinin değiştiği bir yer olduğunu ifade eden Akkor, "Tabi ilginç yemek ritüelleri vardı bir kere Göbeklitepe bir vadiden çıkıyorsunuz, o zaman vadinin tamamı avcılar tarafından hazırlanmış tuzaklarla kaplı. Burada avcılar ceylan avlıyorlar ve ceylanları götürüp tapınakta kesiyorlar. Bunları daha sonra orada değerlendirip yiyorlar. Ateşin üstünde et pişirme fikri var. Göbeklitepe'de insanlar ateşe eti koyarken kafalarında amaç aslında çok daha iyisini, çok daha lezzetlisini yemek değil, yukarı çıkan dumanla tanrının aşağıya ineceğini düşünmesi ve beraber yemek yiyeceklerine inanması. Aslında bir inanç nedeniyle yemek pişirmeye karar veriyorlar" diye konuştu.

'BUGÜN UZAYA ÇIKIYORSAK, O ZAMARLAR TARIM VE HAYVANCILIK BAŞLADIĞI İÇİN'

Göbeklitepe'deki en önemli olaylardan birinin tarım ve hayvancılık olduğuna dikkat çeken Akkor, şunları söyledi:

"Tabi o dönem insanlığın kaderini değiştiren başka olay da o güne kadar hayatı boyunca avlanarak yaşayan insan aç kalıyor, ürüyor ve avlanıyor. Oradaysa şunu fark ediyor buğdayı buluyorlar, buğdayı stoklamaya başlıyorlar ve buğday sayesinde 6 ay aç kalmayacağını düşünüyor. Bu seferde düşünmeye başlıyor. İlk düşündüğü şey 'Ben bugüne hayvanların dişilerini, hatta yavrularını da yedim artık dişileri ve yavruları evin bahçesine koyacağım' deyip hayvancılığa da başlıyor. Ve insanların aslında büyük dönüşümü. O güne kadar insanoğlu hiçbir hareket yapmazken o günden sonra bugün uzaya çıkıyorsak Göbeklitepe'de tarımı ve hayvancılığı başlattığımız için."

KMTSO Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile metal mutfak eşya sektörünün temsilcileri katıldı.

Yorumlar (0)
19°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:35
Öğle 12:53
İkindi 15:35
Akşam 18:00
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5