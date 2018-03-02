Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

OMÜ’de hasta çocuklara ‘hastane sınıfı’

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ), yatarak tedavi gören lise öğrencileri için 'hastane sınıfı' açıldı. OMÜ Tıp Fakültesi’nde yatarak tedavi gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri için daha...

OMÜ’de hasta çocuklara ‘hastane sınıfı’

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ), yatarak tedavi gören lise öğrencileri için 'hastane sınıfı' açıldı.
OMÜ Tıp Fakültesi’nde yatarak tedavi gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri için daha önce açılan 'hastane sınıfı', bu kez de lise öğrencileri için açıldı. OMÜ hastane sınıfının uzman öğretmeni Necati Er, “Hastane ortamında yatan lise öğrencilerinin mağdur olduklarını gördük. Bu durumun lise hastane sınıfının açılmasıyla çözülebileceğini anladık. Bizde Atakum İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Mustafa Vahit Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Turan Coşkun’un duyarlı çalışmaları sonucu lise hastane sınıfı Atakum Anadolu Lisesi Müdürlüğüne bağlanarak 2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. yarıyılında 19 Şubat 2018 tarihi itibariyle çalışmaya başlamıştır” diye konuştu.
Öğrencilerin artık derslerinden geri kalmayacaklarını kaydeden Er, “Öğrenciler hastane ortamında artık derslerinden geri kalmayacak. Hastane sınıfımız tüm sınıflarının hastane ortamında öğrencilerimizin hizmetindedir. Tüm öğrencilerimize acil şifalar diliyorum, hastane lise sınıfımız hayırlı olsun” dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314