Ömrünü kedilerine adadı

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde oturan, 95 yaşındaki Hanım Danışmaz evinde 25 kediye bakıyor. Danışmaz, ömrünü çok sevdiği kedilere adadığını belirterek, "Yemem aç kalırım, onları doyururum. Kedilerim benim her şeyim" dedi.

Pelitli Mahallesi'nde tek başına yaşayan 4 çocuk annesi Hanım Danışmaz, evinde 25 kedi besliyor. Fabrika yemekhanelerinden getirilen artan ve komşularından verdiği yemekler ve kuru mama ile kedilerini besleyen Hanım Danışmaz, kedileriyle yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 30 yıldan bu yana Gebze'deki evinde kedileri beslediğini anlatan Hanım Danışmaz, şöyle dedi:

"7 yaşından beri kedi ve köpek besliyorum. Daha önce Samsun'da yaşıyordum, orada da kedi ve köpek besliyordum. 50 yıl önce eşimi kaybettikten sonra kendimi kedilere adadım. 30 yıl önce çocuklarımla birlikte Samsun'dan, Gebze'ye göç ettik. 30 yıldır burada kedilerimle yaşıyorum. 25 tane kedim var. Ama dışarıda da kaç tane var bilmiyorum. Onları da besliyorum."

Hanım Danışmaz kedilerinin her şeyi olduğunu, onlara Allah rızası için baktığını kaydederek, şöyle dedi:

"Komşularım bazen 'O kedileri götür at ormana bırak' diyor. Ben de onlara 'sizleri neden anneniz ve babanız atmadı' diyorum. Onları götürmek kolay, koy bir çuvala götür bir araziye bırak, gel. Kime cevap vereceğiz. Onları da Allah yarattı, ben yaratmadım ki. Komşuya gidip yemek isterim onlar için. Kendim yemem aç kalırım, onları doyururum. Kedilerim benim her şeyim. Onlar benim evlatlarım. Ben onlardan, onlar da benden ayrılamaz. Ömrümü kedilerime adadım."

Pelitli Mahalle Muhtarı Kafer Ceyhanlı, Hanım Danışmaz'ın 30 yıldan bu yana Pelitli Mahallesi'nde oturduğunu belirterek şöyle dedi:

"50 yıl kadar önce eşini kaybettikten sonra bir daha evlenmeyi düşünmemiş. Bütün sevgisini çocuklarına ve hayvanlara adamış bir ninemiz. Tek başına yaşayan bir ninemiz. Ben de ara sıra kendisini ziyaret edip hal hatırını soruyorum. Fakat teyzemizin evi harabe ve yıkık bir durumda. Kışın yağmur yağdığında, kar yağdığında içler acısı bir hal alıyor. Bir an önce devletimizin şefkatli ellerini ninemize uzatması gerekiyor. Bir an önce ninemizin hayvan sevgisini, hayvanlara harcadığı emeğini inşallah boşa çıkarmayız. Birlikte ninemizin son yıllarda rahat yaşam sürdürebileceği bir eve kavuşmasını temenni ediyorum."

