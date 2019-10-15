Ömerli Barajı'nda cinayet

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-PENDİK Ömerli Barajı'nda bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Pendik Paşaköy Mevki Ömerli Barajı kenarında saat 16.00 sıralarında, kavga eden iki kişiden birinin, diğerini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü yönünde jandarma ekiplerine ihbar geldi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, İsmail Aydın(49)'ın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, Çekmeköy, Pendik ve Sancaktepe giriş çıkışları kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri, olay yerinin yakınında şüpheli hareketlerde bulunan Y.D adlı bir kişiyi gözaltına aldı. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Y.D.'nin cinayete ilişkin Jandarma ekipleri tarafından yapılan sorgulaması sürüyor.

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