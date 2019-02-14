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Ömer Seyfettin Gazi Evi Ümraniye’de açıldı

İSTANBUL,() - ÖMER Seyfettin Gazi Evi, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen bir törenle açıldı. Gazileri bir araya getirmek amacıyla yapılan Gazi Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan...

Ömer Seyfettin Gazi Evi Ümraniye’de açıldı

İSTANBUL,() - ÖMER Seyfettin Gazi Evi, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen bir törenle açıldı.

Gazileri bir araya getirmek amacıyla yapılan Gazi Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ümraniye Temsilcisi Ayhan Özülkü, çok sayıda gazi ve aileleri katıldı.

“GAZİLERİMİZ BİRBİRLERİYLE HATIRALARINI YAD ETSİN İSTEDİK”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,” Muharif Gaziler adına çok güzel bir lokal hazırladık. İstedik ki Muharif Gazilerimiz birbirleriyle hatıralarını yad etsinler, o güzel günleri yad etsinler ve dostluklarını pekiştirsinler. Kendilerini yalnız hissetmesinler. Gazilerimizi gerçekten seviyoruz. Allah onlara uzun ömürler versin. Ümraniye Muharif Gaziler Derneği’ne teslim ettiğimiz bu gazi evimiz hayırlı olsun” dedi.

“ARTIK ARKADAŞLARLARIMIZLA OTURUP ÇAY İÇEBİLECEĞİMİZ BİR YERİMİZ VAR”

Kore Gazisi ve emekli astsubay olan Hasan Yokuş,” Burada derneğimiz bu güne kadar yoktu. Başka ilçelerin gazi evine gidiyorduk. Ama artık burada da açıldı. Arkadaşlarla bundan sonra toplanıp törenlerde, merasimlerde burada oturup çay içebileceğimiz bir yerimiz var. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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