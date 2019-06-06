Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

Ömer'in öldüğü yolda 'üst geçit' eylemi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesi sakinleri, Ömer Nar'ın (6) motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği D-100 yolunu ulaşıma kapayıp, üst geçit yapılmasını istedi. Eylem sırasında araçta hasta olduğunu...

Ömer'in öldüğü yolda 'üst geçit' eylemi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesi sakinleri, Ömer Nar'ın (6) motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği D-100 yolunu ulaşıma kapayıp, üst geçit yapılmasını istedi. Eylem sırasında araçta hasta olduğunu söyleyerek, geçmek isteyen kişi ile ilçesi sakinleri arasında tartışma çıktı. Polisin ikna çalışmalarının ardından eylemciler, yolu ulaşıma açtı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise üst geçidin kısa sürede yapılacağını duyurdu. 
Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 yolu Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kardeşi Hamza ve amcasının oğlu Eyüp ile birlikte gezen Ömer Nar, yolun karşısına geçmek isterken, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Nar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün akşam kaza yerinde toplanan mahalleli, yola üst geçit yapılmaması nedeniyle tepki gösterdi.
Bugün de D-100 yolu Atalar Mahallesi mevkisinde yaklaşık 100 kişi, bölgede ulaşımı engelledi. Mahalleli, yola bariyerler koydu. Ankara ve İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, yolda araç kuyrukları oluştu. Mahalle sakinleri ile yoldan geçmek isteyen sürücüler arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis, yolu ulaşıma açmaya çalışırken, bir yandan da mahalle sakinleri ile sürücüler arasındaki gerginliği önlemeye çalıştı. Bu sırada sürücülerden biri, araçta hasta olduğunu söyleyerek, geçmek isterken, eylemcilerle tartıştı. Mahalleli, yoldan geçmeye çalışan sürücülere tepki gösterdi. 
Emniyet yetkililerinin yaptığı ikna görüşmelerin ardından eylemciler, yaklaşık yarım saat sonra yolu ulaşıma açtı. İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, daha sonra gruptan temsilcileri, olay yerinin yakınındaki İlçe Jandarma Komutanlığı'na davet ederek, taleplerini dinledi. Bu sırada Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de haber göndererek, üst geçidin kısa sürede yapılacağını bildirdi.
Körfez sakinleri, daha sonra Hacı Ahmet Karayamaç Camii'nde kılınan Ömer Nar'ın cenaze namazına katıldı. Baba Cindi ve anne Özgül Nar, 6 çocuklarından Ömer'in ölümünün acısını yaşarken, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328