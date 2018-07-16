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Ömer Halisdemir'in şehit olduğu saatte kabri başında dua

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de, darbe girişiminde kilit rol üstlenerek, FETÖ mensuplarının planlarını suya düşüren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit olduğu saatte, kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Darbe girişimi...

Ömer Halisdemir'in şehit olduğu saatte kabri başında dua

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de, darbe girişiminde kilit rol üstlenerek, FETÖ mensuplarının planlarını suya düşüren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit olduğu saatte, kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Darbe girişimi sırasında, 16 Temmuz 2016 tarihinde, vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden Ömer Halisdemir'in şehit olduğu saat 02.16'da, mezarı başında program düzenlendi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ile Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, kurum amirleri ve Niğdeliler katıldı. Ağabey Doğan Halisdemir’in de bulunduğu programda, Ömer Halisdemir’in şehit olduğu saatte Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

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