Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeci askerler hakim karşısında

DARBE girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci generallerden Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili yargılanan 18 darbeci asker hakim karşısına çıktı.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma için tutuklu sanıklar, Sincan Cezaevi'nden yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne getirildi. Duruşmanın görüleceği salon önünde jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Sanıklar ise duruşma salonuna alındı. Ömer Halisdemir'in ailesinin müşteki olarak yer alacağı davada yer alan 18 sanıktan 17'si için 4'er kez, Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeci Üsteğmen Mihrali Atmaca için ise 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.