Ömer çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum belediyelerini eleştirdi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bodrum’da STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldiği toplantıda Bodrum’daki belediyecilik hizmetlerini eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte ilçedeki STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Toplantıya Ömer Çelik’in yanı sıra Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete ile İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Tahir Ateş, Bodrum’daki çeşitli STK’ların temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantı öncesi Ömer Çelik ve beraberindekiler, Oasis AVM içerisinde kısa bir gezinti yaparak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, ardından toplantı salonuna geçti. Burada ilk konuşmayı yapan Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Tahir Ateş, ilçedeki altyapı hizmetlerini eleştirdi, "80’lerin Bodrum’unu yaşıyoruz. 80 yılından beri Bodrum’da hiçbir şey değişmedi. Biz Bodrum’un turizmini geliştirelim diyoruz ama gittiğimiz yerler foseptik, çukur, çamur, çöp. CHP’nin 3Ç’si, çöp, çukur, çamur. Bodrum bu kaderi hak etmiyor. İnşallah 31 Mart’ta Bodrum’u bu 3Ç’den kurtarmaya var mıyız arkadaşlar?” dedi.

Ardından konuşan Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de “Bodrum’u bir an önce bu ehil ellere teslim etmemiz lazım. Artık duygusallığı, ‘Ben 30 yıldır bu partiye oy verdim’ gibi düşünceleri bırakmamız lazım. Tahir kardeşimizi tanıyorum ve çok iyi bir doktor olduğunu biliyorum. İnşallah bu kısa zamanda çok iyi bir siyasetçi ve yerel yönetici olacak. ‘Aman ha, Ak Parti gelirse Muğla ve Bodrum elden gider’ diyorlar. Yahu Bodrum elden gitmiş zaten. Bizim bir önce Bodrum ve Muğla’yı ele almamız lazım. Ben çok umutluyum.” diye konuştu.

CHP’Lİ MUĞLA VE BODRUM BELEDİYESİNİ ELEŞTİRDİ

Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir’in ardından kürsüye çıkan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’li Muğla ve Bodrum belediye başkanlarını eleştirdiği konuşmasında şunları söyledi;

"Bodrum bu toprakların, memleketin incisi olmuş bir yer. Bütün dünyanın gözdesi, Türkiye’nin gözdesi bir yer. Bodrum’un bu Allah vergisi güzelliklerini maalesef belediye eliyle sellerle, felaketlerle, insanların kaliteli bir hayat sürmesiyle orantılı olmayan işlerle yıllardır karartmış durumda buradaki belediye başkanlığı. Biraz önce belediye başkanımız, milletvekilimizle birlikte bu AVM’deki işyerlerini gezerken bir vatandaşımız dedi ki; 'Bunları düzeltin' dedi. Ben kendisine düzeltileceğini ve Tahir başkanın seçilmesi gerektiğini söyleyince o sırada bizde hiç olmayan bir şeyi yaptığımızı düşünmüş acaba partizanlık mı yapıyorlar diye bir soru sordu. 'Yani kazanmasanız hizmet etmeyecek misiniz? dedi. Bende kedisine dedim ki şimdiye kadar burada belediyeler bizim değildi fakat merkezi bütçeden, Muğla’dan Bodrum’a gönderilen bütçelere bakın olağanüstü bütçeler bunlar. Muğla’ya verilen önemin göstergesi Bodrum’a verilen önemin göstergesi inanılmaz şekilde. Merkezi hükümetimiz buraya Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminden itibaren ister belediye bizden olsun ister olmasın, her türlü yatırım yapılmıştır. Her türlü ihtiyacı karşılanmıştır ama tabi bugünün dünyası demokrasinin ve hizmetin yerelden parlatıldığı bir dünya. Yani siz merkezi hükümetten ne kadar ilgi gösterirseniz gösterin Muğla’ya ve Bodrum’a, eğer orada yerel ve vizyoner bir belediye başkanı yoksa, bulunduğu yerden ileriye götürmek gibi kaygısı ve projeleri yoksa, maalesef o yer yerinde saymaya devam ediyor ve geriye gitmeye devam ediyor. Bodrum açısından böyle bir şey söz konusu."

BODRUM’UN TANITILMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR

Bodrum’un tanıtılmasına büyük önem verdiklerini belirten Ömer Çelik, "Bodrum bugün belki tek başına Türkiye’nin tüm turizm gelirini elde edebilecek şehrimiz. Bundan sonra da esasından Bodrum’a daha çok turist gelmesi değil, daha çok paralı turist gelmesine uğraşılması gerekir. Buraya daha çok imkan gelmesine uğraşılması gerekir. Bodrum dünyanın yükünü çeken bir yer değil tam tersine dünyaya yaşam veren bir yer olması gerekir. Şimdi benim Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığım dönemde de Bodrum’un tanıtılmasına Türkiye’nin tanıtılmasına ne kadar önem verilirse, İstanbul’un tanıtılmasına ne kadar önem verilirse, Antalya’nın tanıtılmasına nasıl ayrı önem verilirse Bodrum’un tanıtılmasına da ayrı önem verilir. Fakat siz istediğiniz kadar bütçe hazırlayın, istediğiniz kadar bütçe koyun, burayı istediğiniz kadar tanıtın, buradaki sel görüntüleri dünyaya yayıldığı andan itibaren bir belediye başkanın vizyonsuzluğunun bedelini bütün Bodrum halkı öder, bütün Türkiye öder." dedi.

'2002'DEN BU YANA İSTİKRAR YENİDEN TESİS EDİLDİ'

Ömer Çelik Türkiye’de siyasi krizlerin yaşanmaması için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bundan sonra yapmamız gereken şey şudur; Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine neden geçtik, parlamenter sistemde neredeyse her bir senede bir hükümet değişiyordu. AK Parti hükümetlerinin göreve gelmesinden itibaren 2002’den bu yana istikrar yeniden tesis edildi. Fakat 7 Haziran seçimlerinde gördük ki 2015’de, yeniden koalisyon tehlikesi var. Hükümet kurulamadı biliyorsunuz daha sonra 1 Kasım seçimlerine gidildi. O zaman Türkiye’yi siyasi krizlerin içerisinde bırakmayacak bir model nasıl buluruz diye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin özelliği şu; Hiç kimse sizin iradenizi çalamaz. Siz kimi seçmişseniz o saat hükümet kurulmuş demektir. Koalisyon pazarlıkları, iktidar pazarlıkları, bakanlık pazarlıkları yoktur. Niye? Çünkü Türkiye’yi siz yönetirsiniz. Türkiye’yi yönetmeye hakkı olan sizsiniz. Vatandaşımız ne derse Türkiye o şekilde yönetilir. Eskiden siyasiler iktidara giderken vatandaştan oy isterken onun sesini dillendirir, onun sesine kulak verirdi. İktidara geldikten sonra ise vatandaşın sözüne kulak vermeyi unuturlardı. Bizim siyaset tarzımızın bir özelliği de; Biz iktidara geldikten sonrada sadece ve sadece sizlerin sesine kulak veririz başkasının sesini dinlemeyiz."

CUMHURBAŞKANIMIZIN BODRUM’A İLGİSİ YÜKSEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bodrum’a ilgisinin yüksek olduğunu belirten Çelik, “Ne kadar utanç verici bir şeydir Bodrum’da sel felaketinin olması, kardeşlerimizin vefat etmesi. Ne kadar felaket bir şeydir Bodrum’da böyle bir koku olması. Tam tersine dünyanın gözdesi olabilecek bir yer Bodrum. Bütün bu haline göre bir dünya buraya akmaya çalışıyor. Ama bu engellerle engellenmeye çalışılıyor. Size kesin bir şekilde söylüyorum, Bodrum konusundaki kararlılığımız, Cumhurbaşkanımızın buraya ilgisi çok yüksek. En önemli sözümüz de şudur, bizim belediye başkan adayımızı lütfeder de seçerseniz size söz veriyoruz, Bodrum Belediyesi belediye binasından yönetilmeyecek, böyle toplantılarla sizle beraber yönetilecek. Bodrum’dan ayrılan aklında çöp kokuları değil, çiçek kokularıyla ayrılacak, sellerle değil."

AK Parti’nin farklı hayat tarzlarını garanti altına aldığını dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti Bodrum ve Muğla’da hayat tarzını tehdit ediyor’ diyorlar. Bu yeryüzünde üretilmiş en büyük yalanlardan biridir. Biz geldikçe hayat tarzı daha çok garanti altına alınmıştır. Hiç kimse hayat tarzının tehdit edildiğini söyleyemez. Sadece birisi çıksın Bodrum sokaklarına, birbirinden farklı hayat tarzlarının nasıl özgürce ve barış içerisinde yaşadığını görecektir. Bizim teşkilatlarımız içerisinde farklı hayat tarzında arkadaşlarımız var. Biri diğerini bir tehdit değil, zenginlik olarak görür. Biz büyük bir kitle partisiyiz ve Türkiye’nin büyük çoğulculuğuna inanıyoruz. Türkiye’de herkesin kardeşliğine inanıyoruz. Adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti.”

TAHİR BAŞKAN, İŞLEM TAMAM

"Gelin, Bodrum’un yıldızını en yükseğe çıkarmak için hep beraber dayanışma içerisinde olalım. Kol kola diğer kardeşlerimizi de ikna edelim, ‘Tahir Başkan, İşlem Tamam’ demeye başlayalım.” diyerek konuşmasını sürdüren Ömer Çelik, “Biz şu iddiada bulunuyoruz, çok uzun zaman değil, 6 ay, 1 sene, 2 sene bütün bu radikal dönüşümleri gerçekleştirecek şekilde projelerimiz, vizyonlarımız hazır. Tahir başkanımızın arkasında Cumhurbaşkanımız var, hükümetimiz var. İnşallah Bodrum’da belediyeyi alırsak, bu salonda aynı grupla kutlamayı beraber yapalım." dedi.

Ömer Çelik, konuşmasının ardından partililerin yoğun ilgisi altında salondan çıktı. Burada partilileri Çelik’le özçekim yapmak için birbirleriyle yarıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla’ya gitmek üzere Bodrum’dan ayrıldı.

