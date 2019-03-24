Ömer Asaf'ın hastalığına teşhis koyulamıyor

Arzu ERBAŞ/RİZE, () - RİZE'de, henüz 5 aylıkken vücudunda oluşan morluklar nedeniyle hastanede tedaviye alınan, solunum cihazına bağlı yaşayan ve yürüyemeyen Ömer Asaf Kayış'ın (3,5) hastalığına teşhis koyulamıyor. Oğlunun hastalığının tespit edilip, tedavi edilmesini isteyen Suna Kayış, "Maddi gücümüz yetmiyor. Fizik tedavi açısından yardıma ihtiyacımız var" dedi.

Rize'de yaşayan Suna- Embia Kayış çiftinin oğlu Ömer Asaf'ın 5 aylıkken vücudunda morluklar oluştu. Hastaneye götürülen Ömer Asaf'ın, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Hastanelerde hastalığına teşhis koyulamayan Ömer Asaf, bu sürede, mide kanaması geçirdi, nefes darlığı şikayeti nedeniyle solunum cihazına bağlandı. Rize, Samsun, Ankara ve İstanbul'da 3 yıldır çeşitli hastanelere götürülen oğlunun hastalığına hala teşhis koyulamadığını belirten Suna Kayış, "5'inci ayına kadar normal bir çocuktu sonraları bir anda ağlamaya ve morarmaya başladı. Hastanede çeşitli tetkikler yapıldı; ama teşhis koyulamadı. Eve döndük, ilaç tedavisi almadığımız halde kafasını tutmaya, ağzından yemeye ve ellerini hareket ettirmeye başladı. 1 yaş aşılarından sonra 6 ay kadar ateşlenme süreci oldu sonra mide kanaması geçirdi. Götürdüğümüz hastanelerde birçok gen, metabolik taramalar yapıldı; ama tanı koyulamadı" diye konuştu.

'HASTALIĞININ SEBEBİ BULUNAMADI'

Ömer Asaf'ın bilincinin yerinde olduğunu dile getiren Suna Kayış, "Anneyi, babayı tanıyor; olanı, biteni anlıyor. Çevresindekilerin de farkında, çizgi film izliyor. Oğluma çare bulmak için birkaç şehir gezdik, hastanelere gittik. Oğlumun tanısı koyulamadı, hastalığının sebebi bulunamadı. Tedavisi varsa tedavisi yapılsın yoksa da yaşamını en iyi şekilde sürdürebilmesi için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmak istiyoruz; ama buna da maddi gücümüz yetmiyor. İyi bir hekim kadrosu ile oğlumun değerlendirilmesi ve hastalığının ne olduğunun bulunmasını istiyoruz. Tahlillere bakılınca 'Şu var deniyor' ama klinik olarak bakıldığında Ömer Asaf'a uymuyor. Teşhis bir türlü koyulamıyor. Fizik tedavi açısından yardıma ihtiyacımız var. Yardımseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

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