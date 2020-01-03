Olur'un Karnavas şalı Japonya'ya ihraç edilecek

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Karnavas Mahallesi'nde dokunan şal, Japonya'ya satılacak. Japonya'da yaşayan Karslı iş adamı Ali Uçum'un Olur ilçesinde kuracağı atölyelerde dokunacak şal ve Bardız kilimleri, Japonya'ya ihraç edilecek.

Kars'tan yaklaşık 20 yıl önce Japonya'ya göç eden iş adamı Ali Uçum, Olur ilçesinde incelemelerde bulundu. MÜSİAD Kars Şubesi'nin Dış İlişkiler Başkanlığı'na da yürüten Ali Uçum, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ile birlikte Olur Kaymakamı İlker Okur'la görüştü. Halk Eğitim Merkezi'nde dokunan Karnavas şalını inceleyen Uçum'a bilgi veren Kaymakam İlker Eker, "Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerimiz Olur karnavas bezi dokuyor. Karnavas bezi, yıllar önce dokunmaya başlamış çok özel bir bez. İçerisinde yaşanmışlığı barındırıyor. Bu ürünlerin Japonya'ya pazarlamalarında bizden destek istediler. Olur ilçemiz için güzel şeyler temennisiyle bizlerin üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Olur ilçesine kuracakları atölyelerde dokunan Karnavas şalı ve Bardız kilimini başta Japonya olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine pazarlamak istediklerini belirten iş adamı Ali Uçum, üretime katkı sağlamayı da hedeflediklerini söyledi.

MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, bölgedeki el sanatlarının geliştirilmesini amaçladıklarını belirterek bu konuda Kars MÜSİAD'la iş birliği yapacaklarını söyledi. Demir, "Olur Karnavas bezi ile Şenkaya Bardız kilimi ve Oltu'da dokunacak halıları Japonya'ya ihraç ettirip hem buradaki istihdamı artırmak hem de bu bölgedeki kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı gün yüzüne çıkartmak istiyoruz" diye konuştu.

Bölgede dokunan el emeği ürünleri ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydeden MÜSİAD Kars Şubesi Başkanı Şahin Aydın, Japonya'da faaliyetini sürdüren işadamı Ali Uçum'un desteğiyle yöresel ürünlerin Uzakdoğu ülkelerine pazarlanacağını bildirdi.

Dokuma ustası Sündüz Pala ise, yöreye has Karnavas şalının ihraç edilecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.



