Ölümünün yıl dönümünde Pierre Loti'nin adının verildiği eşsiz manzaralı tepe böyle fotoğraflandı

Ali AKSOYER - Taner YENER/ İSTANBUL, () Bugün 10 Haziran.. Fransız yazar Pierre Loti'nin ölümünün 95. yıl dönümü.. Pierre Lotinin ölüm yıl dönümünde Pierre Loti Tepesi'nin eşsiz manzarası havadan fotoğraflandı.



Eyüp'teki Pierre Loti Kıraathanesi'nin İşletme Müdürü Niyazi Yirmibeş, "1878 yılında Pierre Loti buraya gelmeye başlıyor. Çayını, kahvesini içtiği yer burası. Nostaljik bir yer. Turistlerin yoğun olduğu kitaplarının okunduğu güzel bir ortam. Pierre Loti buraya sık geldiği için aralıklarla o yüzden burası Pierre Loti adını almış" dedi. Kıraathanenin içinde Pierre Loti'nin fotoğrafları ve kitapları yer alıyor. Kırathaneye gün içinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken buraya gelenler hem Fransız Yazar Pierre Loti'nin kitaplarını okuma fırsatı buluyor, hem de Pierre Loti Tepesi'nden İstanbul'u seyretme imkanı buluyor. Öte yandan ziyaretçiler çay ve kahve içip, fotoğraf da çekilmeyi ihmal etmiyor.

PİERRE LOTİ KİMDİR?

Fransız romancı. Asıl adı Louis Marie Julien Viaud'dir. Pierre Loti isminin yazara, kimi kaynaklara göre öğrencilik yıllarında; kimi kaynaklara göreyse, 1867 yılında yaptığı Okyanusya seferi sırasında, Tahitili yerliler tarafından verildiği söylenir. Loti, egzotik iklimlerde yetişen egzotik bir çiçeğin ismidir. 1850 yılında Fransa'nın Rochefort kentinde Protestan bir ailenin en küçüğü olarak doğdu. 17 yaşında Fransız Deniz Kuvvetleri'ne girdi. Birçok kez İstanbul'da bulunmuş olan Pierre Loti, İstanbul'a ilk kez 1876 yılında bir Fransız gemisiyle, görevli subay olarak geldi. Loti, Osmanlı yaşam biçiminden etkilendi ve pek çok eserinde bu etkiyi gösterdi. Aziyadé adlı romanına adını veren kadınla burda tanıştı. İstanbul'da bulunduğu zamanlarda Eyüp'te yaşadı. İstanbul'a hayran olan Pierre Loti, kendisini her zaman Türk dostu olarak nitelendirdi. Balkan Savaşları'da, I. Dünya Savaşı'nda ve sonrasında Anadolu işgalinde Avrupa'ya karşı hep Türkler'i savunan Pierre Loti, Millî Mücadele döneminde Anadolu'daki direnişe destek vermesi ve kendi ülkesi olan işgalci Fransa'yı ağır bir dille eleştirdi ve Türk halkının sempatisini kazandı. 1920 yılında "İstanbul Şehri Fahri Hemşehrisi" olarak kabul edilen ve adını taşıyan bir de cemiyet kurulan Pierre Loti'nin adı İstanbul'da Divanyolu'nda bir caddeye "Pierre Loti Caddesi" ve Eyüp'te bir kahvehaneye de "Pierre Loti kahvesi" adı verildi. Günümüzde bu kahvehanenin olduğu tepe de Pierre Loti Tepesi olarak anılmaktadır.

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