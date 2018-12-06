Olumsuz hava koşulları BUDO VE İDO seferlerini durdurdu

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da etkisini artıran yağış, sis ve rüzgar deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun 14, İDO'nun ise 5 seferi iptal edildi.

Bursa'da olumsuz hava koşulları bugün de etkisini arttırarak devam etti. Artan sisle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü. Etkili olan yağış rüzgar ve sis deniz ulaşımını da olumsuz etkileyince BUDO'da 14, İDO'da 5 seferin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

İPTAL OLAN SEFERLER

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00, 09.30, 14.00, 17.00 ve 19.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 08.30, 11.00, 15.30, 18.00 ve 20.00, Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30, Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 15.30, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla iptal edildi. İDO'da ise Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.25, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferleri internet sitesinden yapılan duyuru ile iptal edildi.

Öte yandan, Meteoroji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa'da yağış ve sis, ilerleyen günlerde de etkisini sürdürecek.



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