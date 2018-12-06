Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Olumsuz hava koşulları BUDO VE İDO seferlerini durdurdu

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da etkisini artıran yağış, sis ve rüzgar deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor.  Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun 14, İDO'nun ise 5 seferi iptal edildi. Bursa'da olumsuz...

Olumsuz hava koşulları BUDO VE İDO seferlerini durdurdu

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da etkisini artıran yağış, sis ve rüzgar deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor.  Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun 14, İDO'nun ise 5 seferi iptal edildi.
Bursa'da olumsuz hava koşulları bugün de etkisini arttırarak devam etti. Artan sisle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü. Etkili olan yağış rüzgar ve sis  deniz ulaşımını da olumsuz etkileyince BUDO'da 14, İDO'da 5 seferin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. 
İPTAL OLAN SEFERLER
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00, 09.30, 14.00, 17.00 ve 19.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 08.30, 11.00, 15.30, 18.00 ve 20.00, Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30, Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 15.30, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla iptal edildi. İDO'da ise Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.25, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferleri internet sitesinden yapılan duyuru ile iptal edildi.
Öte yandan, Meteoroji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa'da yağış ve sis, ilerleyen günlerde de etkisini sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort