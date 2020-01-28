Flaş HaberManisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
Ölü domuzu otomobiliyle metrelerce sürükledi
GENEL 28.01.2020, 22:45
2
KIRŞEHİR-Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde bir sürücünün ölü domuzu aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücüye tepki gösterildi.
Kırşehir-Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde 2 gün önce yaşanan olayda, iddiaya göre seyir halinde olan bir otomobilin çarptığı domuz telef oldu. Olay sırasında yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsü ölü domuzu aracının arkasına bağladı. 06 HUY 22 plakalı otomobil sürücüsü ölü domuzu otomobiliyle metrelerce sürükledi. Bu anlar ise bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntüleri izleyen vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Olayı cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşın, "Görüyorsunuz bakın. Uyardık kendisini. Güya köpeğine götürüyormuş. Nereye koyayım diyor” dediği duyuldu.
Görüntüleri inceleyen Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kırşehir-Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde 2 gün önce yaşanan olayda, iddiaya göre seyir halinde olan bir otomobilin çarptığı domuz telef oldu. Olay sırasında yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsü ölü domuzu aracının arkasına bağladı. 06 HUY 22 plakalı otomobil sürücüsü ölü domuzu otomobiliyle metrelerce sürükledi. Bu anlar ise bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntüleri izleyen vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Olayı cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşın, "Görüyorsunuz bakın. Uyardık kendisini. Güya köpeğine götürüyormuş. Nereye koyayım diyor” dediği duyuldu.
Görüntüleri inceleyen Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
8°
sisli
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Ocak 2020
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:11
|Öğle
|13:22
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016