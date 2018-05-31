Yücel BULUT/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesi sahilinde, 30 kiloluk ölü caretta caretta, kıyıya vurdu.

Caretta carettaların yaşam ve üreme alanlarından Alanya'nın Kargıcak sahilinde denize girenler, saat 15.00 sıralarında, kıyıya yakın noktada, su yüzeyinde hareketsiz duran hayvanı gördü. Çevredekiler, caretta caretta olduğu anlaşılan, yaklaşık 30 kiloluk hayvanın telef olduğunu fark etti. Kıyıdan alınıp, plaj görevlileri tarafından çuvala konulan ölü caretta caretta, ihbarla gelen Alanya Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Caretta carettanın belediye görevlilerince gömüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI