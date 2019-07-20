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Ölü bulunan 'Minnoş'un zehirlendiğini iddia etti

ANTALYA'da Muratpaşa ilçesinde ölü bulunan kedinin zehirlendiği iddia edildi. Hayvanın sahibi emekli İbrahim Çolak, torunları için alıp beslediği ‘Minnoş’ adlı kedinin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Muratpaşa ilçesi...

Ölü bulunan 'Minnoş'un zehirlendiğini iddia etti
ANTALYA'da Muratpaşa ilçesinde ölü bulunan kedinin zehirlendiği iddia edildi. Hayvanın sahibi emekli İbrahim Çolak, torunları için alıp beslediği ‘Minnoş’ adlı kedinin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki bir apartmanın odunluk merdivenlerinde ölü kediyi görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, zehirlendiğinden şüphelendikleri kedinin sahibinin işçi emeklisi İbrahim Çolak olduğunu belirledi. Durumu haber alıp gelen Çolak, kedisini görünce büyük üzüntü yaşadı.
Kediyi 3 aylıkken torunları için sahiplendiğini söyleyen İbrahim Çolak, "Torunlarım 'Minnoş' adını verdiğimiz kediyi çok sevmişti. Onlar sevdikleri için besledik, büyüttük. Her akşam eve alıyorduk. Sabah da hava alsın diye dışarıya salıyorduk. Bugün zehirlemişler" dedi.
Kediyi bulan apartman sakini, ikinci katta oturduğunu belirterek, "Kediyi bu halde görünce öldüğünü anladım. Bundan iki gün önce bazı komşularımız kedinin miyavlamasından rahatsız olduklarını söylemişler. Ardından iki yavru kedi zehirlenmiş, birinin durumu kötüymüş. Kedi sahipleri o kişiden şikayetçi oldu. Bir gün sonra da bu kedi zehirlendi. Bu bir tesadüf olamaz. Ben de kedi besliyorum. Hepimizin hayvanları tehlike altında" diye konuştu.
Polisin tutanak tutmasının ardından İbrahim Çolak, komşularının yardımıyla bir poşete koyduğu kediyi bölgeden alıp götürdü.

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