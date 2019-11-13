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Ölü bulunan eski İngiliz subayının eşi cinayet büro amirliğinde ayrıldı (1)
Ali AKSOYER- Gülseli KENARLI-Can EROK-Harun UYANIK/İSTANBUL()-KARAKÖY'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber cinayet büro amirliğinden ayrıldı. Gayrettepe'de...
GENEL 13.11.2019, 16:36
Ali AKSOYER- Gülseli KENARLI-Can EROK-Harun UYANIK/İSTANBUL()-KARAKÖY'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber cinayet büro amirliğinden ayrıldı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Chirstina Winber yaklaşık 3 saat burada kaldı. Emma Hedvig Chirstina Winber açıklama yapmadan şubeden ayrıldı.
(FOTOĞRAF)
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