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Oltulu öğrencilerin ürünleri ile Mehmetçiğe 78 bin lira bağış

ERZURUM'un Oltu ilçesinde öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı’na destek vermek için mutfağa girerek, hünerlerini sergileyip, kermes düzenledi. Öğrenciler,...

Oltulu öğrencilerin ürünleri ile Mehmetçiğe 78 bin lira bağış
ERZURUM'un Oltu ilçesinde öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı’na destek vermek için mutfağa girerek, hünerlerini sergileyip, kermes düzenledi. Öğrenciler, kermesten elde ettiği 78 bin 183 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Oltu'daki tüm okullardan öğrencilerin katılımıyla 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan asker ve polislere destek için Efkan Ala Kültür Merkezi’nde kermes düzenlendi. Kermes kapsamında, Oltu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yufka açıp, sacın üzerinde gözleme yaparak, ziyaretçilere ikram etti. Çeşit çeşit yiyeceklerin ve tatlıların yer aldığı kermeste, ayrıca el işleri ve resimler de sergilendi. Öğrenciler, Mehmetçik'e destek için kolları sıvayıp, mutfağa girerek, 78 bin 183 lira para topladı.
Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, 3 gün açık kalan kermese ilçe halkının rağbet gösterdiğini, hatta zaman zaman izdihama bile neden olduğunu belirtti. Öğrencilerdeki milli birlik, milli dayanışma ile birlikte vatan, millet ve bayrak sevgisinin değerlerle yetiştiğini görmenin gururu içinde olduklarını ifade eden Zengin, "Geleceğimiz, emin ellerde. Öğrencilerimizin buradaki amacı, yardım toplamak değil, birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu ve farkındalık oluşturmaktı. Bunu da çok iyi başardılar. Kermesten elde edilen 78 bin 183 liralık makbuzu Garnizon Komutanlığına teslim ettik" diye konuştu.

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