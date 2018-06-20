Oltulu gençlerin yamaç paraşütü merakı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde gençler yamaç paraşütüne merak salınca, Türk Hava Kurumu (THK) ilçede kurs açtı.

Oltu'da yamaç paraşütüne merak duyan 14 genç, Türk Hava Kurumu'na müracaat etti. Başvuru üzerine Oltu'da yamaç paraşütü kursu açıldı. Verilen eğitimlerle gençler, çok istedikleri gökyüzüyle buluşma imkanı buldu.

Erzincan Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütu Eğitmeni Ali Zayimoğlu, "THK, 12 ay boyunca amatör sportif havacılık branşlarında eğitimler vermeye devam ediyor. Oltu'daki gençler, havacılığa duymuş oldukları meraklarından dolayı THK'ya müracaat etti. Biz de geldik ve eğitim kursuna başladık. Oltu’da yamaç paraşütüne çok yoğun bir ilgi var. Bu ilgiden çok mutlu olduk. Kursumuzun sonunda yetenekli gençlerimizi Oltu semalarında kazasız belasız uçuracağız inşallah" diye konuştu.

Kursiyerlerden Muhammet Öztürk ise eğitim uçuşlarına başladıklarını söyledi. Gökyüzüyle buluşacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Öztürk, "13 arkadaşımla birlikte yamaç paraşütü için eğitim uçuşları yapıyoruz. İnşallah Oltu semalarında uçuşlar gerçekleştireceğiz" dedi.



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