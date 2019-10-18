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Oltu taşının dönüşüm yolculuğu
ERZURUM'da yerin 150 metre altından gün yüzüne çıkarılan Oltu taşı, kentteki maharetli ustaların ellerinde başta tespih olmak üzere çeşitli takılara dönüşüyor. Oltu taşı, Erzurum'un Oltu ilçesinde, yerin metrelerce altındaki ocaklarda...
GENEL 18.10.2019, 09:08
ERZURUM'da yerin 150 metre altından gün yüzüne çıkarılan Oltu taşı, kentteki maharetli ustaların ellerinde başta tespih olmak üzere çeşitli takılara dönüşüyor.
Oltu taşı, Erzurum'un Oltu ilçesinde, yerin metrelerce altındaki ocaklarda çekiç ve murç yardımıyla zor ve meşakkatli bir çalışmayla kırılıyor. Taşlar daha sonra tekerlekli arabalarla iple çekilerek gün yüzüne çıkarılıyor. Atölyelere getirilen Oltu taşı, kentteki maharetli ellere teslim edilerek sanata dönüştürülüyor. Ustaların ellerinde yapılacak olan ürüne göre kırılan ve tornadan geçirilen Oltu taşı, tespih, anahtarlık, yüzük, kolye, broş, küpe, bileklik, gerdanlık ve kravat iğnesi haline getiriliyor.
18 yıldır tespihlere işleme yaptığını belirten Yusuf Korkmaz, "Oltu taşı maden olarak yerin 150 metre derinliğinden çıkarılıyor. Daha sonra bu hammadde, imalathanelere getiriliyor. Kullanılacak ürüne göre şekillendiriliyor. Biz de tespih tanelerine işleme modeli yapılıyoruz" dedi.
Oltu taşı ürünlerin satıldığı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taşhan Çarşısı'nda iş yeri bulunan Suat Yalçın ise, Oltu taşının kırılgan olduğunu, belli bir zemine oturtulduğunda her ürünün yapılabileceğini belirtti. En fazla tespihlerin tercih edildiğini ifade eden Yalçın, bunların 150 liradan, 4 bin 500 liraya kadar alıcı bulduğunu söyledi.
Oltu taşı, Erzurum'un Oltu ilçesinde, yerin metrelerce altındaki ocaklarda çekiç ve murç yardımıyla zor ve meşakkatli bir çalışmayla kırılıyor. Taşlar daha sonra tekerlekli arabalarla iple çekilerek gün yüzüne çıkarılıyor. Atölyelere getirilen Oltu taşı, kentteki maharetli ellere teslim edilerek sanata dönüştürülüyor. Ustaların ellerinde yapılacak olan ürüne göre kırılan ve tornadan geçirilen Oltu taşı, tespih, anahtarlık, yüzük, kolye, broş, küpe, bileklik, gerdanlık ve kravat iğnesi haline getiriliyor.
18 yıldır tespihlere işleme yaptığını belirten Yusuf Korkmaz, "Oltu taşı maden olarak yerin 150 metre derinliğinden çıkarılıyor. Daha sonra bu hammadde, imalathanelere getiriliyor. Kullanılacak ürüne göre şekillendiriliyor. Biz de tespih tanelerine işleme modeli yapılıyoruz" dedi.
Oltu taşı ürünlerin satıldığı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taşhan Çarşısı'nda iş yeri bulunan Suat Yalçın ise, Oltu taşının kırılgan olduğunu, belli bir zemine oturtulduğunda her ürünün yapılabileceğini belirtti. En fazla tespihlerin tercih edildiğini ifade eden Yalçın, bunların 150 liradan, 4 bin 500 liraya kadar alıcı bulduğunu söyledi.
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