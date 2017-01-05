Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit 2 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedersek Serv önümüze getirilecek
"Kimse inanç ve etnik kimlik...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden istifa etti
Ülkücülere önemli 'anayasa' mesajı
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...

Oltu'nun Raki'si kar, kış dinlemiyor

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan 'Raki Dede' lakaplı 57 yaşındaki Nizam Kul, 30 yıldır yaz-kış demeden her gün 1700 metre yükseklikteki Sitare Dağı'na tırmanıyor. Evli, 3 çocuk ve 3 torun sahibi 'Raki Dede', spor yaparak yaşamını...

Oltu'nun Raki'si kar, kış dinlemiyor
ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan 'Raki Dede' lakaplı 57 yaşındaki Nizam Kul, 30 yıldır yaz-kış demeden her gün 1700 metre yükseklikteki Sitare Dağı'na tırmanıyor.
Evli, 3 çocuk ve 3 torun sahibi 'Raki Dede', spor yaparak yaşamını renklendiriyor. Yaz-kış, kar-çamur demeden her gün ağaçlara tırmanıp, büyük kaya parçalarını kaldırıp, ilçenin hemen yanındaki Sitare Dağ'na tırmanan Nizam Kul, spor yapınca mutlu olduğunu bildirdi. Bugüne kadar geçimini sağlamak için sabit bir işi olmadığını ve ara işlerde çalıştığını söyleyen Nizam Kul, çok sağlık olduğunu ve kololay kolay doktora gitmediğini belirtti. Nizam Kul, şunları söyledi:
"En son ne zaman doktora gittim hatırlamıyorum. Sağlımı her gün zirvesine çıktığım Sitare Dağına borçluyum. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir pas tutmaz. Kendimi bildim bileli spor yaparım. Benim için bu dağa çıkmak bir tutku. Tırmanmadan önce ağaçlara çıkıp, kayaları kaldırarak ısınma hareketleri yapıyorum. Bu parkurda rakip tanımıyorum. Gençlere tek öğüdüm kötü alışkanlıklardan uzak durup, kendilerini spora vermeleridir."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55