Oltu Çayına düşen tavuğu itfaiye kurtardı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Oltu Çayına düşen İran tavuğu, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Kazım Karabekir Mahallesi, Yeşil Vadi Caddesi'nde oturanlar tavuk sesi duydu. Yeşil Vadi Köprüsü altından geçen Oltu Çayı'nda çırpınan İran cinsi tavuk farkeden Ünzile Şimşek ile Hacer Macit itfaiyeye haber verdi. Erzurum Büyükşehir İtfaiye ekipleri merdivenle Oltu Çayına inerek tavuğu yakalamaya çalıştı. Ürkerek sağa sola kaçan tavuk, itfaiye erlerini zor durumda bıraktı. Çevredekiler de Murat Aslan çaya inerek itfaiye erine yardım etti. Uzun süren çaba sonucu yakalanan tavuk, daha sonra bir çuval içerisine konarak itfaiye merdiveniyle yukarı çıkarıldı. Güçlüke kurtarılan tavuk, Hacer Macit'e teslim etti. Hayvan severler Ünzile Şimşek ve Hacer Macit aç ve bitkin durumda olan tavuğu alarak karnını doyurdu. Sahibi çıkana kadar tavuğa kendi tavukları ile birlikte bakacağını söyleyen Macit, şöyle dedi:

"Tavuk sesi geldiğini görünce Oltu Çayı'nın geçtiği dereye baktık ve bir tavuk gördük. Çayın etrafı duvarla örülü olduğu için oradan çıkması imkansızdı. İtfaiyeye haber verdik ve gelip tavuğu çıkardılar. Haline acıdığım için tavuğu sahibi çıkana kadar bakmak için teslim aldım. Zaten benim evimde de tavuklar var."



FOTOĞRAFLI