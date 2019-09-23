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Oltayla 8 kiloluk levrek avladı
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesindeki amatör balıkçı Akif Akbaş, oltayla 8 kiloluk levrek yakaladı. Lapseki ilçesi kordonboyunda bu sabah levrek avlamak için oltasını denize bırakan Akif Akbaş, bir süre sonra oltaya takılan balığı çekmeye...
GENEL 23.09.2019, 12:20
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesindeki amatör balıkçı Akif Akbaş, oltayla 8 kiloluk levrek yakaladı.
Lapseki ilçesi kordonboyunda bu sabah levrek avlamak için oltasını denize bırakan Akif Akbaş, bir süre sonra oltaya takılan balığı çekmeye başladı. Ancak yakaladığı balığı çekmekte zorlanan ve yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından oltasını kıyıya çekmeyi başaran Akbaş, hiç beklemediği kadar büyük levrek balığıyla karşılaştı. Yakaladığı balığı kucaklayıp, balık halinin yolunu tutan amatör balıkçı, yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki balığı toptan fiyatına 300 liradan sattı.
Lapseki ilçesi kordonboyunda bu sabah levrek avlamak için oltasını denize bırakan Akif Akbaş, bir süre sonra oltaya takılan balığı çekmeye başladı. Ancak yakaladığı balığı çekmekte zorlanan ve yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından oltasını kıyıya çekmeyi başaran Akbaş, hiç beklemediği kadar büyük levrek balığıyla karşılaştı. Yakaladığı balığı kucaklayıp, balık halinin yolunu tutan amatör balıkçı, yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki balığı toptan fiyatına 300 liradan sattı.
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