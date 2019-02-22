'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon

Çağatay KENARLI-İSTANBUL()-İSTANBUL merkezli 3 ilde banka hesaplarından 'oltalama' diye adlandırılan yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine banka hesaplarından bilgileri dışında para çekilen bazı kişiler şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya sitelerine banka reklamlarına benzer reklamlar verdiğini, bunun üzerine linklere tıklayan kişileri oltalama yapılan (Phishing) sitelere yönlendirerek bu sitelerden mağdurların hesap ve banka bilgilerini elde etmesi üzerine dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

200 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ, 500 BİN LİRA BLOKE EDİLDİ

Polis yaptığı 4 aylık teknik takibin ardından 19 Şubat'ta İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonla düzenledi. Operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 3 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 21 cep telefonu, 2 flash bellek, 16 hafıza kartı ve 200 bin lira ele geçirildi. Ekipler şüphelilerin kendi hesaplarına aktarmaya çalıştığı 500 bin lirayı ise bankalarla irtibata geçerek bloke ettirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polisleri desteğiyle yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Özel Harekat ekiplerinin adreslere girerek şüphelileri yere yatırarak gözaltına alması kaydedildi. Ekiplerin, adreslerde yaptığı aramalar sonra şüphelilerin gözaltına alınması görüntülere yansıdı.

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