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Ölmeden mezar taşını yaptırana yüzde 50 indirim

MUŞ'un Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, mezar taşı için ilginç bir kampanyaya imza attı. Ölmeden önce mezar taşını yaptıranlara yüzde 50 indirim uygulayan Çetinkaya, fiyatların 800 liradan başlayıp, 18 bin...

Ölmeden mezar taşını yaptırana yüzde 50 indirim
MUŞ'un Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, mezar taşı için ilginç bir kampanyaya imza attı. Ölmeden önce mezar taşını yaptıranlara yüzde 50 indirim uygulayan Çetinkaya, fiyatların 800 liradan başlayıp, 18 bin liraya kadar çıktığını söyledi.
​Varto'nun Kültür Mahallesi'nde baba mesleği olan mermerciliği sürdüren Bayram Çetinkaya (33), mezar taşı için kampanya başlattı. 2017'de ölenler için yaptırılacak mermer için yüzde 20 indirim yapan Çetinkaya, ölmeden önce mezar taşı yaptıranlara ise yüzde 50 indirim uyguluyor. İşyerinin önüne kampanyayla ilgili yazı koyan Çetinkaya, mezar taşı fiyatlarının 800 liradan başlayıp, 18 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Çetinkaya, önümüzdeki günlerde, kaynanası ölmeden kaynanasına mezar yaptırana da yüzde 50 indirim kampanyası başlatacağını söyledi.
Kampanyayı başlatmasına yaşlı ve kimsesiz bir kadının vesile olduğunu söyleyen Çetinkaya şunları söyledi:
"Bir gün işyerime yaşlı bir teyze geldi. Dedi ki, 'Kocama mezar yaptıracağım ama 3 ayda 600 lira maaş alıyorum. Bu parayla geçineyim mi, yoksa mezar taşı mı yaptırayım?' dedi. Ben de 'Olmaz öyle, çocuğun yok mu?' dedim. O da 'Yok kimsem. Bir kocam vardı, o da öldü. Kendisine mezar taşı yaptıramadığım için geceleri rüyama geliyor ve ağlıyorum' dedi.
Kendisine, biz de ucuz taşın olmadığını söyleyerek gönderdim. Aradan. üç, dört gün geçtikten sonra bu kadını rüyamda gördüm. Çok kötü oldum. Teyzeyi 20 gün sonra çarşıda gördüm ve ne yaptığını sordum. O da hala mezar taşı yaptıramadığını söyleyince kendisine yardımcı olacağımı belirttim. Kocasına güzel bir mezar taşı yaptım ve teyzede bunun karşılığında üç ayda bir 100 lira ödüyor. Bu olaydan sonra işlerim çok iyi gitmeye başladı. Afyon merkezde bir mermer fabrikası var. Bu olayı işyeri sahibi Yüksel beye anlattım. Bana böyle bir kampanya başlatabileceğimi ve kendisinin de indirim yaparak destekleyeceğini söyledi. Ben de hiç düşünmeden kampanyayı başlattım. Ölmeden mezar taşı yaptırmak isteyenlerle notere gidip sözleşme imzalıyoruz. Geçen yıl bir kişiyle böyle bir imza attık."
Çetinkaya, meslektaşları veya başka meslek gruplarının da çeşitli kampanyalar başlatarak halka destek olmaya çağırdı.

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