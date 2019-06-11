Ölmeden kendi mezarını da yaptı

ANTALYA'da kabir yapımı işiyle uğraşan Mehmet Çetin'in iş yerinin önüne teşhir için koyduğu, kendi adı ve soyadının yazdığı mezar, ilgi gördü.Antalya'da 12 yıldır mezar yapımı işiyle uğraşan Mehmet Çetin, iş yerinin önüne mezarını yaptı. Andızlı Mezarlığı'nın karşısındaki dükkanına Çetin'in teşhir amaçlı adı, soyadı ve telefon numarası yazılı mezar, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Reklam amacıyla mezarını yaptıran Çetin, kabrin yanına da sanatçı Tarkan'ın fotoğrafının yer aldığı mezar taşı hazırladı.Çetin, Tarkan'a sevgisini ölümsüzleştirmek için sanatçının fotoğrafının yer aldığı mezar taşını, kendi kabrinin yanına astığını söyledi. İş yerine gelen müşterileri için hazırladığı örnek kabirlerin beğenilmesi üzerine kendi mezarını yapmaya karar verdiğini anlatan Çetin, "Mezar başı taşına adımı, telefon numaramı yazdım. İnsanlar şaşırıyor, 'öldü mü' diye soruyorlar. Numaramı görenler, neden yazıldığını merak ediyor. Mezarı merak eden çok oluyor. İnsanların dikkatini çekiyor. Ben de arkadaşlarıma, 'Ölürsem mezarım hazır, beni merak eden için numaram da yazıyor' diyorum. Mezar taşlarına resim de yapıyoruz. Ben de severek dinlediğim için Tarkan'ın fotoğrafının bulunduğu mezar taşı hazırladım. Bazen vatandaşlar 'Tarkan öldü mü? diye şakalaşıyor" diye konuştu.

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