Ölen vaşak Abant'ta sergilenecek

Murat KÜÇÜK/KIBRISCIK (Bolu), () - BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde köylüler tarafından bulunan telef olan vaşak, tahnit edilerek Abant Tabiat Parkı'nda sergilenecek.

Kıbrıscık Belen köyünde can çekişen vaşağı bulan köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Köylüler, yetkililerin gelmesini beklerken, vaşağa müdahale etti. Görevliler köye geldiğinde hayvanın öldüğünü tespit etti. Veteriner hekimin yaptığı kontrolde vücudunda yara izi bulunamayan vaşağın doğal yollarla telef olduğu belirlendi. Nesli tükenmekte olan ve doğada nadir olarak görülen vaşak ekipler tarafından alındı. Ölen vaşak, tahnit için İstanbul'a gönderildi. Vaşak, tahnit işlemleri tamamlandıktan sonra Abant Tabiat Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek.



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