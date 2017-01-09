Ölen sahibinin yanında günlerce böyle bekledi

BALIKESİR'in Erdek İlçesi'nde, yanlız yaşayan 68 yaşındaki Turunç Yeşilbulut'tan haber alamayan komşuları 2 günden bu yana köpeğinin sürekli havlamasından şüphelenerek görevlilere haber verdiler. Eve gelen itfaiye ekipleri Yeşilbulut'un cesedi ve yanında bekleyen köpeği 'Pako' ile karşılaştı.Erdek'in Zeytinli Mahallesi Kemal Balıkesir Caddesi'nde tek başına oturan Turunç Yeşilbulut'a ulaşamayan komşuları, köpeğin son 2 günden bu yana sürekli havlamasından şüphenip rahatsızlanmış olabileceğini düşünerek 112 Acil Servise haber verdiler. Ambulansın kara saplanması sonucu belirtilen adrese bu kez itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa süre sonra Turunç Yeşilbulut'un kaldığı Alfa-1 Apartmanına giden itfaiye ekipleri zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca bu kez içeri kilidi kırarak girdiler. Görevliler, Yeşilbulut'un kanepedeki cesedi ve yanında bekleyen Terrier cinsi 'Pako' adlı köpeği ile karşılaştılar. Görevliler,Turunç Yeşilbulut'un öldüğünü sahibinin yanına kimseyi yanaştırmayan Pako'yu uzaklaştırdıktan sonra anladı.Kalp krizi sonucu öldüğü sanılan Turunç Yeşilbulut'un cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, köpeği komşularına teslim edildi. Soruşturmaya başlandı.FOTOĞRAFLI