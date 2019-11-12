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Ölen eski İngiliz istihbarat subayının Büyükada'daki evinde sessizlik hakim
İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,() KARAKÖY'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim. Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier geçtiğimiz...
GENEL 12.11.2019, 18:27
İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,() KARAKÖY'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim.
Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier geçtiğimiz sabah Karaköy'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nda bekletilirken, olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evde ise sessizlik hakim. Mesurier'in evinde çalışan görevliler eve Mesurier'in eski eşinin de geldiğini belirtti.
(FOTOĞRAF)
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