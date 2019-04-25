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Ölen buzağısı için gözyaşı döken çiftçiye iyi haber

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde komşuları tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürdüğü buzağıyı valizde getirip, Valilik önüne bırakan ve gözyaşı döken çiftçi Habib Bıdak'a iyi haber geldi. Çorum AK Parti Milletvekili Ahmet...

Ölen buzağısı için gözyaşı döken çiftçiye iyi haber
ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde komşuları tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürdüğü buzağıyı valizde getirip, Valilik önüne bırakan ve gözyaşı döken çiftçi Habib Bıdak'a iyi haber geldi. Çorum AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, satın aldığı buzağıyı Bıdak'a gönderdi.
Uğurludağ'da yaşayan çiftçi Habib Bıdak'ın buzağısı 19 Nisan Cuma günü öldü. Bıdak buzağı ölüsünü valize koyup, yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile Çorum merkeze getirdi. Habib Bıdak, Gazi Caddesi'ndeki Valilik binası önünde valizden çıkardığı buzağıyı, kaldırıma bıraktı. Komşularının zehirlediğini öne sürdüğü buzağıya otopsi yapılmasını isteyen Habib Bıdak, dakikalarca gözyaşı döktü.
Olaydan haberdar olan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, satın aldığı buzağıyı Habib Bıdak'a gönderdi. Buzağı, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun tarafından Bıdak'a teslim edildi. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a teşekkür eden Habib Bıdak, "Çok mutlu oldum" dedi.

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