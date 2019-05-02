Ölen Anadolu çoban köpeğinin 18 yavrusuna bakıyorlar

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, bir besi çiftliğindeki 'Anadolu çoban köpeği' cinsi 'Hazan' isimli köpek, ilk doğumunda 7'si dişi 18 yavru birden dünyaya getirdikten sonra öldü. Besı çiftliğinin sahipleri, yavruların biberon ile beslenip, elektrik sobası ile ısıtılarak hayata kalmaları için mücadale veriliyor.

Sarıgöl'ün kırsal Tırazlar Mahallesinde besicilik yapan Mehmet Ali Yalçın (32) ile yakını Ali Yalçınalp'in (24) iki yıldır besledikleri Anadolu çoban köpeği bu yıl ilk kez gebe kaldı. Doğum yapmakta zorlanan köpek geçen 30 Nisan'da veteriner hekim Hüseyin Bardakçı'ya götürüldü. Bardakçı'nın, sezaryenle doğumu gerçekeştirdiği köpek, 7si dişi 18 yavru dünyaya getirdi. Ancak, anne köpek, doğumda aşırı kan kaybından yaşamını yitirdi.

Yalçın ve Yalçınalp, annesiz kalan sevimli yavruları, sahibi oldukları besi çiftliğine götürüp, gözü gibi bakmaya başladı. Elektrikli soba ile 24 saat yavruları ısıtıp, biberon ile sadece süt değil, veterinerin tavsiye ettiği mamalarla beslediklerini belirten Ali Yalçınalp, "Hayatta kalmaları için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Günümüzün büyük bölümünü onlarla geçirip, iki biberon ile sürekli onları besliyoruz" dedi.

Mehmet Ali Yalçın da yavruların annesinin ellerinde büyüdüğünü belirtip, "Doğum sırasında yaşamını kaybetmesi bizleri üzdü. Ancak geride bıraktığı 18 yavrusu bize emanet. Onların hayatta kalması önemli. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik, süt, mama ve ısınmaları için elektrik giderini hesaba katınca bize çok masrafları oluyor" dedi. Yalçın, yavruları görmek için gelen çok sayıda kişi olduğunu belirtip, "Ancak, hijyen koşullarını düşünerek şimdilik buna izin vermiyoruz" diye konuştu.

Veteriner hekim Hüseyin Bardakçı da sürekli kontrol altında tuttukları yavruların sağlık durumlarının çok iyi olduğunu belirtip, "Köpek yavruları 15 günde görmeye başlar. Daha sonra yavrulara diğer gıdalar da verilmeye başlanacak" dedi.



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