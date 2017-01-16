Öldürülen radyocu toprağa verildi

DENİZLİ'de alkollü 2 grup arasında küfürleşme sonrası çıkan bıçaklı kavgada vücudunun 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen radyo programcısı 35 yaşındaki Burhan Çetinkanat'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, pazar günü sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Radyo programcısı, aynı zamanda güvenlik sistemleri satışı yapan evli ve bir çocuk babası Burhan Çetinkanat ve beraberindeki arkadaşları ile yoldan geçen 3 kişilik grup arasında sözlü atışmada küfürleşme yaşandı. Alkollü olan iki grup arasındaki küfürleşme, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Çetinkanat, vücudunun 11 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Çekinkanat, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde öldü. Kavga sırasında Çetinkanat'ın arkadaşları Adem Kılıç, Murat Kula, Cavit Kuzu ve Fahri Bozkurt da yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yaralıların hastaneki tedavisi sürürken, Çekinkanat için cenaze töreni düzenlendi. Ulu Cami'de öğlende kılınan cenaze namazı sonrası Çetinkanat, Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çetinkanat'dan geriye ise 2.5 aylık oğlu ile gözü yaşlı eşi kaldı. Ayrıca radyo programları ve katıldığı televizyon programları da hatıra olarak kaldı.

Öte yandan; olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan İ.D., oğlu T.D. ve E.C. adliyeye sevk edildi.



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