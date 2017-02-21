Öldürülen liseli Ahmet'in öz babası: Belki de olayı benim üzerime atacaklardı (3)

LİSELİ AHMET TOPRAĞA VERİLDİ

Geçen pazar günü Manisa'daki bir su kuyusunda cansız bedeni bulunan lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un cenazesi babası Mustafa Ali Coşkun'un köyü olan Yunt Dağı bölgesindeki Köseler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenazeye geçen yıl okuduğu Menemen Şehit Kemal Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri ile Foça'da bir demir haddehanesinde çalışan babası Mustafa Ali Coşkun, teyzesi Esma Koç, dede Ahmet Koç ile çok sayıda kişi katıldı. Ahmet Coşkun'un cenazesi ikindi namazının ardından Köseler Camisi'ne getirildi. Baba Mustafa Ali Coşkun oğlunun tabutu başında bekleyip uzun süre gözyaşı dökerken, teyze Esma Koç musalla taşındaki tabuta sarılarak, "Kanaryam benim, seni annen için de öpüyorum" dedi.

Cenaze namazının ardından Ahmet Coşkun'un tabutu, eller üzerinde köy meydanında bulunan musalla taşına getirildi. Ahmet Coşkun için helallik isteyen köy imamı, "Cennete bir melek gönderdiğimize eminim" diye konuştu. Köy mezarlığına getirilen cenaze gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNESİ EVLENİNCE BUNALIMA GİRMİŞ

Ahmet Coşkun'un Şehit Kemal Ortaokulu'ndaki sınıf ve matematik öğretmenliğini yapan Sıdal İlbay Akın, geçen yılın ikinci yarısında annesi E.M.'nin, üvey babası M.M. ile evlenmesinden sonra öğrencisinin bunalıma girdiğini söyleyerek, çok çalışkan olan çocuğun daha sonra içine kapandığını dile getirdi.

Ahmet Coşkun'un sınıf arkadaşları da en son geçen yıl öz babası Mustafa Ali Coşkun'un okula gelerek Ahmet Coşkun'u aradığını ve para verdiğini söyledi. Baba Coşkun da olayı doğrulayıp oğlunu en son bir yıl önce gördüğünü belirtti.

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇARSLAN/MANİSA, ()-

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