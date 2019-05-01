Öldürülen 'Çakıl' için Baro devrede

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yuvasının bulunduğu evin bahçesinden sokağa çıktıktan sonra yakın mesafeden havalı tüfekle vurularak öldürülen 'İspanyol Cocker' cinsi 5 yaşındaki 'Çakıl' isimli köpek için Denizli Barosu devreye girdi. Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Avukat Ozan Orpak, köpeği öldüren kişinin bulunması için, olay yerinde detaylı inceleme yapılacağını söyledi.Olay, geçen 28 Nisan Pazar günü, Başkarcı Mahallesi'nde meydana geldi. 1039 Sokak'ta yaşayan Tekdemir Ailesi'nin çocukları Halil Tekdemir'e (22) ait 'Çakıl' isimli köpek, evin bahçe kapısından sokağa çıktı. Köpeğin bahçede olmadığı gören aile, bir süre sonra aramak için peşinden dışarı çıktı. Bu sırada komşuları, Tekdemir'in ablası ve annesine Çakıl'ın vurulduğu haberini verdi. Çakıl, 1005 Sokak'ta, yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Veterinere götürülen Çakıl, kurtarılamadı. Köpeğin sokakta vurulduktan sonra yaralı halde eve gitmeye çalıştığı, 200 metre kala öldüğü öğrenildi.Veterinerin yaptığı incelemede, Çakıl'ın sağ karın ve göğüs boşluğundan saçma girişi olduğu belirlendi. Çakıl'ın yakın mesafeden kalın saçmalı havalı tüfekle vurulduğu tespit edildi. Köpeğin sahibi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Halil Tekdemir, sosyal medyada yaptığı paylaşımda olayı duyurup, öldürenin bulunmasını istedi.DENİZLİ BAROSU HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU DEVREYE GİRDİÇakıl'ın öldürülmesi sosyal medyadan yayılması üzerine Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da devreye girdi. Komisyon üyesi avukatlar, Cumhuriyet savcısıyla görüşerek, Çakıl'ı havalı tüfekle vurarak öldüren kişinin bulunması için olay yerinde detaylı inceleme yapılmasını istedi. Savcının talimatı üzerine polis ekipleri bugün tekrar Çakıl'ın öldürüldüğü sokağa giderek inceleme yapıp, buradaki bazı kişilerin ifadelerine başvurdu.Yapılan incelemede Çakıl'ın bir evin önünde öldürüldüğü, yaklaşık 50 metre de kan izleri bulunduğu tespit edildi. Çakıl'a, kan izlerinin başladığı yerdeki bir evin bahçesinden ateş edildiğinden şüpheleniliyor. Komisyonda görevli Avukat Ozan Orpak, Denizli Barosu olarak olayın takipçisi olduklarını belirterek, "Biz de Hayvan Hakları Komisyonu olarak Çakıl'ın öldürülmesini yakından takip ediyoruz. Savcılıktan detaylı bir inceleme yapılmasını istedik. Savcı da bizi anlayışla karşıladı. Savcılığın talimatı üzerine kolluk kuvveti Çakıl'ın öldürüldüğü sokakta inceleme başlattı" dedi.

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