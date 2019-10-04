Öldürmeyi bıraktı, artık fotoğraflarını çekiyor

BOLU'nun Gerede ilçesinde oturan Menderes Atay, 13 yıl önce avcılığı bırakıp, yırtıcı kuş fotoğrafları çekmeye başladı. "Öldürmeyi bırakıp, ‘ölümsüzleştirmeye’ başladım" diyen Atay, akbaba, kartal, şahin gibi yırtıcı kuşlar bakımından zengin olan Dörtdivan ilçesinde yaban hayatı rehberliği yapıyor.Gerede’de yaşayan Menderes Atay, 2006 yılında tavsiye üzerine avcılığı bırakıp yaban hayatı fotoğrafçılığına merak sardı. Atay, özellikle akbaba, doğan, kartal ve şahinin de aralarında bulunduğu birçok yırtıcı kuşa ev sahipliği yapan Dörtdivan ilçesinde fotoğraf çekmeye başladı. Zamanla bölgenin kuş popülasyonu hakkında uzmanlaşan ve kuşlara karşı büyük sevgi besleyen Menderes Atay, yaban hayatı rehberliği yapmaya başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaban hayatı fotoğrafçıları, rehberlik yapan Atay sayesinde nadir görülen yırtıcı kuşları fotoğraflama şansı yakalıyor.TAVSİYE İLE BAŞLADIFotoğrafçılığa tavsiye üzerine başladığını belirten Atay, "Cavit Bilen ağabeyim var. Benim baba bildiğim bir insan. Beraber avda buluştuk. Av yaptık. Sonunda bana ‘Avcılığı bırakalım. Sen yaban hayat fotoğrafçılarını gezdir. Yaban hayat fotoğrafçılarına alan kılavuzluğu yap’ dedi. Böylelikle avı bırakıp fotoğrafçılığa başladım. Önceden avcılık yapıyordum. Şu anda kuşları sevdim, doğayı sevdim. Avcılığı bıraktım. Öldürmek yerine ‘ölümsüzleştirmeye’ başladım. Yaklaşık 12-13 yıldır bu işi yapıyorum" dedi.'BÖLGEDE YIRTICI POPÜLASYONU ÇOK'Dörtdivan bölgesinde, Türkiye'de bulunan 52 yırtıcı kuş türünden yaklaşık 40 tanesini fotoğrafladığını belirten Atay, "​Bu bölgede yırtıcı popülasyonu çok. Ben burada Türkiye'de olan 52 yırtıcı kuş türünün 39-40'ını çekmiş bulunmaktayım. Gece ve gündüz türleri olarak arşivledim. Ötücü popülasyonu da çok. Ama genelde akbaba, kartal ve şahinler, deliceler, doğanları daha çok görüp, onlarla ilgileniyorum. Bunlar benim iyi bir hobim oldu. Yırtıcılar ulaşılmaz hayvanlar olduğu için daha çok cezbediyor. Bu bölgede özel tür olarak paçalı baykuş ve bozkır kartalı var. Bunlar nadir görülen hayvanlar. Akbabalar zaten özel. Sakallı akbabalar var. 4 çeşit tür akbaba arasında sakallı akbaba en nadir olanı. Sürekli göremiyorsun. Popülasyonu hakkında pek bilgi sahibi olduğumuz bir kuş değil. Burası yırtıcı popülasyonu olarak çok güzel. Harika bir doğada yaşıyoruz. Dörtdivan, Bolu ve Gerede bölgesi yırtıcı kuşlar bakımından çok güzel bir yer" diye konuştu.HEM ZORLU HEM EĞLENCELİBölgeye ilginin çok olduğunu anlatan Atay, şöyle konuştu:Buraya çok ilgi var. Sürekli birileri yırtıcı kuşların yakın detaylı fotoğraflarını çekmek istiyor. Akbaba ve ötücü türlerle ilgili benimle iletişime geçiyorlar. Gece ve gündüz geziyoruz. Bazen 2-3 gün konaklayıp, zorlu araziler yaptığımız günler oluyor. Hem zorlu, hem de eğlenceli. Yeri geliyor kara gömülüyoruz, yeri geliyor çamura saplanıyoruz. Arabayı çıkarmaya uğraşıyoruz. Fotoğrafçılığın neşeli, harika bir yanı var.