Olaylı derbi soruşturması: Zanlılar adliyeye sevk edildi(2)

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() TATİL edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Üsküdar'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden araçlara bindirilerek Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
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Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() TATİL edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Üsküdar'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden araçlara bindirilerek Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.